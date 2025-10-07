মান্দায় গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর মান্দায় এক গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী ওই গৃহবধূ বাদী হয়ে গতকাল সোমবার রাতে মান্দা থানায় মামলাটি দায়ের করেন।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে কিছুদিন আগে মান্দা উপজেলার ভারশোঁ গ্রামের শাকিল হোসেন নামের এক যুবকের সঙ্গে ওই গৃহবধূর পরিচয় ঘটে। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সুবাদে গত ২২ সেপ্টেম্বর শাকিল হোসেন বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে ওই গৃহবধূকে দেলুয়াবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ডেকে নেন।
পরে সন্ধ্যা হলে তাঁকে মান্দা ফেরিঘাট পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে কৌশলে ভারশোঁ গ্রামের তপন কুমারের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে রাতে ভয়ভীতি দেখিয়ে কয়েকজন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে।
ভুক্তভোগী ওই গৃহবধূ বলেন, ‘অভিযুক্তদের পাশবিক নির্যাতনে একসময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ২৩ সেপ্টেম্বর জ্ঞান ফেরার পর দেখি, নওগাঁ সদর হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে আমার চিকিৎসা চলছে। এরপর চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে আমি বাসায় ফিরে যাই।’
ভুক্তভোগী আরও বলেন, ‘পরবর্তী সময়ে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ ও অভিযুক্তদের নাম ও পরিচয় শনাক্ত করার পর গতকাল সোমবার রাতে মান্দা থানায় প্রধান অভিযুক্ত শাকিল হোসেনসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছি।’
এ প্রসঙ্গে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু রায়হান বলেন, দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় এক গৃহবধূ থানায় মামলা করেছেন। আজ মঙ্গলবার নওগাঁ সদর হাসপাতালে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। জড়িত আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
নওগাঁর মান্দায় এক গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী ওই গৃহবধূ বাদী হয়ে গতকাল সোমবার রাতে মান্দা থানায় মামলাটি দায়ের করেন।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে কিছুদিন আগে মান্দা উপজেলার ভারশোঁ গ্রামের শাকিল হোসেন নামের এক যুবকের সঙ্গে ওই গৃহবধূর পরিচয় ঘটে। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সুবাদে গত ২২ সেপ্টেম্বর শাকিল হোসেন বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে ওই গৃহবধূকে দেলুয়াবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ডেকে নেন।
পরে সন্ধ্যা হলে তাঁকে মান্দা ফেরিঘাট পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে কৌশলে ভারশোঁ গ্রামের তপন কুমারের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে রাতে ভয়ভীতি দেখিয়ে কয়েকজন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে।
ভুক্তভোগী ওই গৃহবধূ বলেন, ‘অভিযুক্তদের পাশবিক নির্যাতনে একসময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ২৩ সেপ্টেম্বর জ্ঞান ফেরার পর দেখি, নওগাঁ সদর হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে আমার চিকিৎসা চলছে। এরপর চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে আমি বাসায় ফিরে যাই।’
ভুক্তভোগী আরও বলেন, ‘পরবর্তী সময়ে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ ও অভিযুক্তদের নাম ও পরিচয় শনাক্ত করার পর গতকাল সোমবার রাতে মান্দা থানায় প্রধান অভিযুক্ত শাকিল হোসেনসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছি।’
এ প্রসঙ্গে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু রায়হান বলেন, দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় এক গৃহবধূ থানায় মামলা করেছেন। আজ মঙ্গলবার নওগাঁ সদর হাসপাতালে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। জড়িত আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে পরিবার থেকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ায় অভিমানে এক নববধূ আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চকরাজাপুর ইউনিয়নের দাদপুর গ্রাম থেকে হিরা খাতুন (২০) নামের ওই নববধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
দেশে অধূমপায়ী ও তরুণ প্রজন্মকে তামাকের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী দ্রুত পাসের দাবি জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএইচআরএফ)। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির সম্পৃক্ততা...৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিহারের বুদ্ধমূর্তির ও শতবর্ষী বোধিবৃক্ষের চীবরে (কাপড়) আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা বুদ্ধমূর্তির কপালে থাকা স্বর্ণের তিলকটি নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার শ্রীপুর-খরন্দ্বীপ ইউনিয়নের জ্যৈষ্ঠপুরা কেন্দ্রীয় বৈশালী বিহারে।১২ মিনিট আগে
পাবনা থেকে টাঙ্গাইল যাচ্ছিলেন মাইক্রোবাসচালক রাশেদুল ইসলাম (২০)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন টিপু সুলতান (২৮) নামের এক সহযোগী ও কয়েকজন যাত্রী। গাড়িটি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ওভারব্রিজ এলাকায় পৌঁছায় মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে। হঠাৎ একদল দুর্বৃত্ত পাথরের টুকরা ছুড়ে মারে গাড়িটির জানালায়।৩০ মিনিট আগে