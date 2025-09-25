ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চাওয়া সেই অধ্যক্ষ ওএসডি

নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সামসুল হককে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উপসচিব তানিয়া ফেরদৌস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
সম্প্রতি কলেজের একাধিক ছাত্রীকে আপত্তিকর বার্তা ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য পাঠানোর অভিযোগ ওঠে সামসুল হকের বিরুদ্ধে। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা তাঁর পাঠানো বার্তার স্ক্রিনশট কলেজের প্রধান ফটকে টানিয়ে প্রতিবাদ জানান। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনা তৈরি হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সামসুল হককে নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাউশির ওএসডি করা হয়েছে এবং তাঁকে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া সরকারি আকবর আলী কলেজে সংযুক্ত করা হয়েছে। আগামী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে তাঁকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হয়ে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ে যোগদান না করলে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে।
প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের ১৭ জন কর্মকর্তাকে একই সঙ্গে বিভিন্ন কলেজে পদায়ন ও ওএসডি করা হয়েছে।
