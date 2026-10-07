Ajker Patrika
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নওগাঁ

নওগাঁয় চালকলের বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহত, আহত ৪

 নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁয় চালকলের বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহত, আহত ৪
হাজি ইসারত আলী চালকলে বয়লার বিস্ফোরণ। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁ সদর উপজেলায় একটি চালকলের বয়লার বিস্ফোরণে আব্দুল খালেক (৪৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও চারজন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার হাঁপানিয়া এলাকায় অবস্থিত হাজি ইসারত আলী চালকলে ধান সিদ্ধ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল খালেক নওগাঁ সদর উপজেলার হাঁপানিয়া পাড়া এলাকার বছির উদ্দিনের ছেলে। আহত চার শ্রমিককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নওগাঁ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিকেরা জানান, সকালে চালকলে ধান সিদ্ধের কাজ চলাকালে হঠাৎ বিকট শব্দে বয়লারটিতে বিস্ফোরণ ঘটে এবং চারদিক কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। ধোঁয়া কিছুটা কাটার পর চাতালে আব্দুল খালেককে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার পর থেকে চালকলের মালিক পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে চাতাল শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ঝুঁকিমুক্ত কাজের পরিবেশ চালুর দাবি জানিয়েছেন।

নওগাঁ সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল করিম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিস্ফোরণের সুনির্দিষ্ট কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। নিহতের মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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