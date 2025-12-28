মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ফের ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
টানা ১২ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় গতকাল রাত ১টার দিকে। রোববার সকালে আবারও রেললাইনে আগুন দিয়ে ট্রেন অবরোধ করেন বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মীরা। পরে আবারও স্থানীয় প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে বেলা ১১টার দিকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এতে বিভিন্ন স্টেশনে বেশ কয়েকটি ট্রেন আটকা পড়ে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন দন্দ্বে ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে মনোনয়ন পান আক্তারুজ্জামান বাচ্চু। বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ার পর গতকাল পৌর শহর ও উপজেলায় রেললাইনসহ অন্তত ৩০টি পয়েন্টে টায়ারে আগুন জালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেললাইনের গফরগাঁও স্টেশনে কর্মকর্তাদের বের করে কক্ষে তালা দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা।
বিক্ষোভকারীরা স্টেশনের কম্পিউটার সিস্টেম, সিগন্যাল লাইট, স্টেশনে সংযোগ লাইনের কক্ষে আগুন দেয়। স্লিপার তুলে নেওয়ায় সরে যায় রেললাইন। এতে শনিবার বিকেল ৪টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।
মধ্যরাতের পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হলেও আজ সকাল ৯টায় আবারও গফরগাঁও স্টেশন থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় বিক্ষোভকারীরা। ২ ঘণ্টা পর বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে আবারও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য আখতারুজ্জামান বাচ্চু। মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি নিজের ফেসবুক থেকে শনিবার বিকেলে দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এই ঘটনার পর বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত এ বি সিদ্দিকুর রহমান ও মুশফিকুর রহমানের সমর্থকেরা মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন।
দলীয় মনোনয়ন বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শাহ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘নেতা-কর্মীদের প্রাণের দাবি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এ বি সিদ্দিকুর রহমানকে মনোনয়ন দেবে দল। এ ছাড়াও জেলা বিএনপির সদস্য মুশফিকুর রহমান বিএনপির মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য অন্যতম দাবিদার। মনোনয়ন পরিবর্তন না হলে দুর্বার প্রতিরোধ ও আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।’
পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘দলের ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করছে। মুশফিকুর রহমানকে দলীয় মনোনয়ন প্রদানের বিষয়টি আবারও বিবেচনার জন্য দাবি জানাই।’
গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. হানিফ বলেন, স্টেশনের কম্পিউটার সিস্টেম, সিগন্যাল লাইট, স্টেশনে সংযোগ লাইনের বক্সে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্লিপার তুলে নেওয়ায় সরে গেছে রেললাইন। এতে গতকাল বিকেল ৪টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ ছিল। সকালে আরও দুই ঘণ্টা রেলপথ অবরোধ করে রাখা হয়। ঝুঁকি নিয়ে ট্রেন চলাচল করছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন কাজ করছে।
গফরগাঁওয়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এন এম আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘অগ্নিসংযোগ, সড়ক ও রেলপথ অবরোধের কারণে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছি।’
গফরগাঁও সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মনতোষ বিশ্বাস বলেন, ‘কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। আশা করছি, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া সেনাবাহিনী কাজ করছে বলেও জানান তিনি।’
এর আগে শনিবার দুপুরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ময়মনসিংহ-১০ আসনে মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেন। এর পর থেকে গফরগাঁওয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
পটুয়াখালী প্রতিনিধি
বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিএনপি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা বা দেশকে স্থিতিশীল রাখা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এবং পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী নুরুল হক নুর। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে গলাচিপা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
নুরুল হক নুর বলেন, ‘ব্যক্তিগত প্রাপ্তি কিংবা কোন দল কয়টি আসন পাবে, এসব বিষয় আমার কাছে মুখ্য নয়। দেশের মানুষ, ভবিষ্যৎ এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি বলেন, ‘কোনো চাওয়া-পাওয়ার হিসাব এখানে নেই। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী দিনে বিএনপিকেই রাষ্ট্রক্ষমতায় দেখতে চাই।’
এ সময় আসনটিতে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী শিপলু খান ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে নুর বলেন, ‘তারা দুঃসময়ে দলের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। বিএনপি বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা বিবেচনায় নিয়ে আমাকে এখানে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়েছেন। নির্বাচিত হলে দলীয় নেতা-কর্মীদের আগের মতোই উন্নয়ন ও সংসদীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখা হবে।’
নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নুরুল হক নুর বলেন, ‘দলের পক্ষ থেকে ঢাকার একটি আসন থেকে নির্বাচনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে চরাঞ্চলের মানুষের জন্য কাজ করার আগ্রহ থেকেই পটুয়াখালী-৩ আসনকে বেছে নিয়েছি। অন্তত একবার এই আসন থেকে সংসদ সদস্য হয়ে এলাকার মানুষের অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখতে চাই।’
মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি ও যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতা ইখতিয়ার রহমান কবির, পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শিপলু খানসহ বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের একাংশের নেতা-কর্মী এবং গণঅধিকার পরিষদের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।
চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে আজ ভোরে ঘন কুয়াশার কারণে দুই লরির সংঘর্ষে চালক ও তাঁর সহযোগী (হেলপার) নিহত হয়েছেন। নিহত চালক আব্দুল জব্বার (৩১) নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ থানার চরকমলা গ্রামের আবুল বাশারের ছেলে এবং হেলপার শাকিল (২২) নোয়াখালীর চরজব্বার থানার চর মহিউদ্দিন গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে।
চৌদ্দগ্রাম মিয়া বাজার হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফারুক হোসেন জানান, ঘন কুয়াশার কারণে চট্টগ্রামমুখী একটি লরিকে পেছনে থাকা আরেকটি লরি ধাক্কা দেয়। এতে পেছনের লরির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে মহাসড়কের পাশে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক আব্দুল জব্বার মারা যান। গুরুতর আহত হেলপার শাকিলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরও মৃত্যু হয়।
চৌদ্দগ্রাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাহাদাত হোসেন জানান, আহত হেলপারকে আনা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
এসআই ফারুক হোসেন জানান, লাশ উদ্ধার করে থানার ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ঘন কুয়াশাজনিত কারণে আজ রোববার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমনকারী একাধিক ফ্লাইট নির্ধারিত সময়ের তুলনায় বিলম্বে অবতরণ ও উড্ডয়ন করেছে। তবে এদিন কোনো ফ্লাইট ডাইভার্ট (অন্য স্থানে অবতরণ) করা হয়নি।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র মো. মাসুদুল হাসান মাসুদ বলেন, আজ ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত রানওয়ের দৃশ্যমান অবস্থা কম থাকায় ফ্লাইট অপারেশনে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। এ কারণে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটের ফ্লাইট সময়সূচি অনুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।
এদিকে সকাল গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হয়। বর্তমানে দৃশ্যমান অবস্থা স্বাভাবিক থাকায় ফ্লাইট পরিচালনা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিরাপত্তা বিবেচনায় সব ফ্লাইট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রয়েছে।
বিলম্বিত ফ্লাইটের যাত্রীদের জন্য সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করছে বলে জানানো হয়েছে। যাত্রীদের অনাকাঙ্ক্ষিত ভোগান্তির জন্য এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং ভ্রমণের আগে নিজ নিজ ফ্লাইটের সর্বশেষ অবস্থা জেনে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে।
হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর হাতিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় মেহরাজ উদ্দিন নামের এক ব্যবসায়ীর ওপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করেন।
গতকাল শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতের এই ঘটনায় হাতিয়া থানায় চাঁদাবাজি ও হত্যাচেষ্টা ধারায় একটি মামলা করা হয়েছে। মামলায় স্থানীয় ইউনুছ মাঝিসহ চারজনের নাম উল্লেখ করে আসামি করা হয়েছে।
মামলার সূত্রে জানা যায়, ১৮ ডিসেম্বর অভিযুক্ত ইউনুছ মাঝি ও তাঁর সহযোগীরা মেহরাজ উদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা না দিলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির হুমকি দেওয়া হয়। এরপর ২৪ ডিসেম্বর সকালে মেহরাজ উদ্দিন তাঁর চাল ভাঙার মেশিনে কাজ করার সময় সন্ত্রাসীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।
হামলার সময় সন্ত্রাসীরা ধারালো কিরিচ দিয়ে মেহরাজ উদ্দিনের মাথায় এলোপাতাড়ি কোপ দেয়। এতে মাথার হাড় ও খুলি মারাত্মকভাবে জখম হয়। এ ছাড়া লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ থেঁতলে দেওয়া হয়।
পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন।
হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এ এস এম আরিফ বলেন, মেহরাজ উদ্দিনের মাথার আঘাত খুবই গুরুতর। তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
মেহরাজ উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, কয়েক দিন ধরে ইউনুছ মাঝি, তাঁর ছেলে হাসান ও রাজু এবং পাশের এলাকার আয়াত হোসেন তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। টাকা না দিলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। এর আগেও তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এতে তিনি ও তাঁর পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তিনি দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।
এ বিষয়ে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, মেহরাজ উদ্দিনের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।
