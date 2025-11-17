দুর্গাপুরে কালচারাল একাডেমিতে নবান্ন উৎসব

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
‘এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে’—এ প্রতিপাদ্যে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো নবান্ন উৎসব। রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে একাডেমির হলরুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাজানো হয় বর্ণাঢ্য লোকজ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন একাডেমির নৃত্যশিক্ষক মালা মার্থা আরেং। এতে স্থানীয় শিল্পীরা গ্রামবাংলার লোকজ নৃত্য, গানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন একাডেমির পরিচালক কবি পরাগ রিছিল। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এম এ জিন্নাহ, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুল্লাহ আল মুকুল, প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুম বিল্লাহ, সাংবাদিক সমিতির আহ্বায়ক সজিম শাইন, কবি লোকান্ত শাওন, শফিউল আলম স্বপন, দুনিয়া মামুন, জন ক্রসওয়েল খকসি প্রমুখ।
একাডেমির পরিচালক কবি পরাগ রিছিল বলেন, ‘বাংলার কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়, নবান্ন তার মধ্যে অন্যতম। নবান্ন উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির ঐতিহ্য। অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতেই চলে উৎসবের নানা আয়োজন। নতুন ধান কাটা এবং সে ধানের প্রথম অন্ন ভোজনকে কেন্দ্র করে এ উৎসব পালন করা হয়।’ এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আজ সোমবার রায় ঘোষণাকে ঘিরে রাজধানীজুড়ে দেখা গেছে ভিন্ন পরিস্থিতি। এই রায়কে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী শাটডাউন ডেকেছে। এর প্রভাব খুব একটা পড়েনি রাজধানী ঢাকায়। ঢাকার সড়কে গণপরিবহনের সংখ্যা কিছুটা কমে গেলেও সামগ্রিক যান চলাচল স্বাভাবিক।
সোমবার সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দেখা যায়, ব্যক্তিগত গাড়ি, মোটরসাইকেল, সিএনজি ও রিকশার উপস্থিতি স্বাভাবিক দিনের মতোই। তবে গণপরিবহনের স্বল্পতার কারণে বাসস্ট্যান্ডগুলোতে যাত্রীদের অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। অনেক রুটে নির্ধারিত সময়ের দ্বিগুণ সময় পর পর বাস আসছে, ফলে কর্মস্থলগামী মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে।
পল্টন এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী রাশেদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আমাদের রুটে একটাও বাস ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণত ৫–৭ মিনিট পর পর বাস আসে, আজ সময় দ্বিগুণেরও বেশি লাগছে। অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন না থাকলে আজ রাস্তায় বের হতাম না।’
সড়কে গণপরিবহন কম থাকায় যেসব যাত্রী প্রতিদিন বাসে যাতায়াত করেন, তাদের বিকল্প হিসেবে রিকশা, মোটরবাইক কিংবা রাইডশেয়ার অ্যাপের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এতে পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে যাত্রীদের। রামপুরায় বেসরকারি চাকরিজীবী মো. জোবায়ের হোসেন বলেন, ‘বাসে ওঠার পরও মনে একটা ভয় কাজ করে। আগের মতো পরিস্থিতি হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলে যে কেউ টার্গেট হতে পারে। কখন আবার কোথাও পেট্রল বোমা পড়ে—এই ভাবনাটা মাথা থেকে যাচ্ছেই না। কিন্তু অফিসে তো যেতেই হবে, তাই বাধ্য হয়ে বের হয়েছি।’
এদিকে যাত্রী কম থাকায় বাসগুলোতে চাপ কম থাকলেও সড়কে যানজটের তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। তবে অলিগলি ও উপ-সড়কগুলোতে মানুষের চলাচল কিছুটা কম দেখা গেছে। শাটডাউন ঘিরে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে পুলিশ ও র্যাবের টহল বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া নজরদারির কারণে এখন পর্যন্ত কোনো বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি।
রাজধানীর সামগ্রিক পরিবেশ শান্ত থাকলেও রায় ঘোষণার সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, নগরবাসীর মাঝে কিছুটা উদ্বেগ ও সতর্কতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হচ্ছেন না। উত্তরা-মতিঝিল রুটে বাস চালান শহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আজ বাস কম বেরিয়েছে। মালিকেরা বলেছে পরিস্থিতি বুঝে গাড়ি চালাতে। তাই অনেকে ঝুঁকি না নিয়ে বাস গ্যারেজেই রেখে দিয়েছে। আমরা যারা বের হয়েছি, তারাও একটু ভয় নিয়ে চালাচ্ছি—কখন কোথায় কী হয় বলা যায় না।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি দেখা গেছে। এদিকে রায়কে ঘিরে অন্য দিনের তুলনায় রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল কম দেখা গেছে।
আজ সকাল থেকে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।
রায়কে ঘিরে গত কয়েক দিন বিভিন্ন এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটানো হয়। নাশকতার শঙ্কাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শঙ্কা এবং উদ্বেগ কাজ করছে। রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। হাইকোর্ট ও ট্রাইব্যুনাল এলাকায় নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা।
রাজধানীর দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষাভবন অভিমুখী সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের চার দিক কড়া নিরাপত্তায় মোড়ানো হয়েছে। গেটের সামনে সেনাবাহিনীকে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। আর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে ও ভেতরে পুলিশ র্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ও খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা, শাহবাগ, কারওয়ান বাজার, বনানী, মিরপুর, মগবাজার ও গাবতলীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি দেখা গেছে। কোথাও কোথাও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করতে দেখা গেছে।
সকালে বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এ কে এম মঈন উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুরো থানা এলাকায় পুলিশ সদস্যরা সকাল থেকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে মাঠে কাজ করছেন। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
শাহবাগ থানার সামনে বিজিবি ও পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি দেখা গেছে। সেখানে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরাও অবস্থান করতে দেখা গেছে। ফাঁসির রায় ঘোষণার দাবিতে ও রায়ের পর মিছিলের জন্য জড়ো হয়েছেন বলে জানান তাঁরা।
এদিকে সকালে রাজধানীতে অফিসগামী ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাচল থাকলেও ১০টার পর থেকে যানবাহনের চাপ কিছুটা কম দেখা গেছে। সড়কে কোনো যানজট নেই, গণপরিবহনগুলোতে যাত্রীর সংখ্যাও কম দেখা গেছে।
শাহবাগে রমজান বাসের এক সহকারী জানান, অন্য দিনের তুলনায় রাস্তায় যাত্রী কম। কোনো সড়কেই যানজট নেই।
নিরাপত্তার বিষয়ে ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিভিন্নভাবে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য ককটেল বিস্ফোরণসহ যানবাহনে অগ্নিসংযোগের মতো ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন। রায় ঘিরে কোনো শঙ্কা নেই। মানুষকে নিরাপত্তা দিতে এবং জননিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ কাজ করছে।
মানিকগঞ্জে স্কুল বাসে দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুনে দগ্ধ হওয়ার তিন দিন পর চালক পারভেজ খানের (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টা সকাল সাড়ে ১০টায় নিশ্চিত করেছেন নিহতের ছেলে সুমন খান। নিহত পারভেজ খান সদর উপজেলার বারাইভিকড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।
এর আগে শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) মাঝরাতে শিবালয় উপজেলার ফলসাটিয়া এলাকায় হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের দাঁড়িয়ে থাকা বাসটিতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এ সময় বাসের ভেতরে থাকা চালক পারভেজ খান দগ্ধ হন।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতার ঘটনা না ঘটে, সে জন্য রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সড়কটি বন্ধ করে দিয়ে এর মুখে পুলিশ সাঁজোয়া যান মোতায়েন করেছে।
আজ সোমবার সকালে সরেজমিন সেখানে এমন চিত্র দেখা গেছে।
ঘটনাস্থলে গণমাধ্যমকর্মীদের ভিড় দেখা গেছে। ফুটপাতে প্রায় অর্ধশতাধিক উৎসুক জনতাও উপস্থিত ছিল। তবে সড়কের মুখে পুলিশ ব্যারিকেড এবং সাঁজোয়া যান দিয়ে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করেছে।
এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার জিসানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, যাতে কোনো নাশকতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য পুলিশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।
