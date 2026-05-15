Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের গারো পাহাড় সীমান্তে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য জব্দ

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ মে ২০২৬, ১৬: ৫৬
ভারত থেকে অবৈধভাবে আনা বিপুল পরিমাণ প্রসাধন সামগ্রী জব্দ করেছে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের গারো পাহাড়-সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভারত থেকে অবৈধভাবে আনা বিপুল পরিমাণ প্রসাধনসামগ্রী জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার ও আজ শুক্রবার (১৪ ও ১৫ মে) ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার কাটাবাড়ী এবং শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার মেঝপাড়া সীমান্ত এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়। আজ দুপুরে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি) এ তথ্য নিশ্চিত করে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল ও আজ ভোরে চোরাচালানবিরোধী বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা দ্রুত মালামাল ফেলে সীমান্তের দুর্গম এলাকায় পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ জনসন্স বেবি পাউডার, ক্রিম, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বডি স্প্রে এবং পাচারে ব্যবহৃত একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানগাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ বিজিবি-৩৯-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নুরুল আজিম বায়েজীদ বলেন, দেশের সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি সর্বদা তৎপর ও আপসহীন। সীমান্ত এলাকায় মাদক ও অবৈধ পণ্য পাচার রোধে নিয়মিত অভিযান, টহল এবং গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার করা মালামালের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থার প্রক্রিয়া চলমান।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাহালুয়াঘাটঅভিযানবিজিবিময়মনসিংহ বিভাগঅবৈধজেলার খবর
বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

