Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

খেলার মাঠ ছোট হওয়ায় বাড়ছে মাদকাসক্তি: জ্বালানিমন্ত্রী

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৫ মে ২০২৬, ১৭: ১২
খেলার মাঠ ছোট হওয়ায় বাড়ছে মাদকাসক্তি: জ্বালানিমন্ত্রী
সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা ও অভিভাবক সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, ‘মাদকাসক্তি বাড়ার অন্যতম কারণ হলো আমাদের খেলার মাঠ ছোট হয়ে গেছে। যদি আমাদের খেলাধুলা থাকত, তাহলে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় তরুণেরা আড্ডা মেরে সময় কাটাত না। মাদকে আসক্ত হতো না।’ আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা ও অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমি জেলা প্রশাসককে বলে দিয়েছি, প্রতিটি স্কুলে প্রতিটি শ্রেণিতে সপ্তাহে এক দিন দুই ঘণ্টা করে খেলাধুলার ক্লাস রাখতে হবে। সেখানে ফুটবল, বাস্কেটবল থেকে শুরু করে গ্রামীণ খেলাধুলাও থাকবে। খেলাধুলা না করলে শরীর ভালো থাকে না, শরীর ভালো না থাকলে মনও ভালো থাকে না।’

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, শিক্ষা এমন এক সম্পদ, যা কেউ চুরি করতে পারে না। শেখার কোনো বয়স নেই। তিনি তাঁর পরিবারের শিক্ষার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, তাঁর দাদা একজন কৃষিজীবী মানুষ হয়েও ১৯২৪ সালে তাঁর ছেলেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। তখন সিরাজগঞ্জে কলেজ ছিল না। ম্যাট্রিক পাস করে বাইরে গিয়ে পড়তে হয়েছে। তখন একজন কৃষিজীবী মানুষও স্বপ্ন দেখতেন সন্তানকে শিক্ষিত করার, ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করার।

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘দেশটা শুধু আমাদের নয়, আগামী প্রজন্মের। আমরা একসময় চলে যাব। আমি চাই, সিরাজগঞ্জকে এমন একটি জায়গায় রেখে যেতে, যেটা নিয়ে তোমরা গর্ব করতে পারো।’

ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। মাদকের পরিবর্তে খেলাধুলা, নেশার পরিবর্তে স্বাস্থ্যরক্ষা—এ বিষয়ে তিনি খুবই সিরিয়াস।

অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরও ছিলেন সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার নাজরান রউফ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুন খান ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা৷

বিষয়:

মাদকাসক্তসিরাজগঞ্জবিদ্যুৎরাজশাহী বিভাগজেলার খবরজ্বালানিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

মঙ্গলবার সকাল থেকে সিলেট বিভাগে পরিবহন শ্রমিকদের কর্মবিরতি

মঙ্গলবার সকাল থেকে সিলেট বিভাগে পরিবহন শ্রমিকদের কর্মবিরতি

এবার টিলার খাদে মিলল মানুষের মাথার খুলি

এবার টিলার খাদে মিলল মানুষের মাথার খুলি

ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগ

ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগ

চাঁদপুরের দুটি সেচ প্রকল্পে ২৭ হাজার হেক্টর জমি কমেছে

চাঁদপুরের দুটি সেচ প্রকল্পে ২৭ হাজার হেক্টর জমি কমেছে