Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ মে ২০২৬, ১৬: ৩২
নেত্রকোনায় গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলায় এক গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আসুক মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার সকালে খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এ ঘটনায় গতকাল রাতেই ভুক্তভোগীর নানাশ্বশুর বাদী হয়ে আসুক মিয়ার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন। অভিযুক্ত আসুক মিয়া উপজেলার পাঁচহাট বাজারে কলার ব্যবসা করেন।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী ও তাঁর স্বামী ঢাকায় পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। ফসল কাটার মৌসুম উপলক্ষে কয়েক দিন আগে গ্রামে ফিরে এক আত্মীয়ের ঘরে ছিলেন।

সকালে স্বামী হাওরে কাজে চলে গেলে স্থানীয় এক নারী ভুক্তভোগীকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে যান। সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন অভিযুক্ত আসুক মিয়া। ঘরে ঢোকার পর স্থানীয় ওই নারী বের হয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে আসুক মিয়া ভুক্তভোগীকে ধর্ষণের চেষ্টা ও শারীরিক নির্যাতন করেন। ভুক্তভোগীর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। এ সময় অভিযুক্ত আসুক মিয়া দৌড়ে পালিয়ে যান।

খালিয়াজুরী থানার ওসি মো. নাসির উদ্দিন বলেন, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আসুক মিয়া পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

ধর্ষণগৃহবধূমামলাঅভিযোগময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

মঙ্গলবার সকাল থেকে সিলেট বিভাগে পরিবহন শ্রমিকদের কর্মবিরতি

মঙ্গলবার সকাল থেকে সিলেট বিভাগে পরিবহন শ্রমিকদের কর্মবিরতি

এবার টিলার খাদে মিলল মানুষের মাথার খুলি

এবার টিলার খাদে মিলল মানুষের মাথার খুলি

ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগ

ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগ

চাঁদপুরের দুটি সেচ প্রকল্পে ২৭ হাজার হেক্টর জমি কমেছে

চাঁদপুরের দুটি সেচ প্রকল্পে ২৭ হাজার হেক্টর জমি কমেছে