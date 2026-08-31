রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের ভেতরে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের সময় বিমানবাহিনীর একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পড়ে তিন সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি করা হয়েছে।
সোমবার (আগস্ট) রাত সোয়া ১০টার দিকে তৃতীয় টার্মিনাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিমানবাহিনীর পিকআপটি একটি র্যাম্পে ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোতলা থেকে নিচে পড়ে যায় বলে জানা গেছে।
দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন—ওয়ারেন্ট অফিসার মাহমুদ, করপোরাল মনিরুজ্জামান ও ল্যান্স করপোরাল জুবাইদুল।
আহতদের মধ্যে করপোরাল মাহবুব ও এলএসি আহাদ গুরুতর আহত হয়েছেন। সিনিয়র অফিসার আবুল খায়ের সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সামি-উদ-দৌলা চৌধুরী বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত তিনজনই বিমানবাহিনীর সদস্য। আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পরপরই নিহত ও আহতদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। সেখানে নিহতদের রাখা হয়েছে ও আহতদের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।
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