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থার্ড টার্মিনালের র‌্যাম্প থেকে পিকআপ পড়ে বিমানবাহিনীর ৩ সদস্য নিহত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০১: ০৭
থার্ড টার্মিনালের র‌্যাম্প থেকে পিকআপ পড়ে বিমানবাহিনীর ৩ সদস্য নিহত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের ভেতরে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের সময় বিমানবাহিনীর একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পড়ে তিন সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি করা হয়েছে।

সোমবার (আগস্ট) রাত সোয়া ১০টার দিকে তৃতীয় টার্মিনাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিমানবাহিনীর পিকআপটি একটি র‌্যাম্পে ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোতলা থেকে নিচে পড়ে যায় বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন—ওয়ারেন্ট অফিসার মাহমুদ, করপোরাল মনিরুজ্জামান ও ল্যান্স করপোরাল জুবাইদুল।

আহতদের মধ্যে করপোরাল মাহবুব ও এলএসি আহাদ গুরুতর আহত হয়েছেন। সিনিয়র অফিসার আবুল খায়ের সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সামি-উদ-দৌলা চৌধুরী বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত তিনজনই বিমানবাহিনীর সদস্য। আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পরপরই নিহত ও আহতদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। সেখানে নিহতদের রাখা হয়েছে ও আহতদের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।

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