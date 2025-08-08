Ajker Patrika
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় সাংবাদিক তুহিনের দাফন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও আত্মীয়স্বজন তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে ভিড় করেন। আজ শুক্রবার ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার ভাটিপাড়া গ্রামে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও আত্মীয়স্বজন তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে ভিড় করেন। আজ শুক্রবার ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার ভাটিপাড়া গ্রামে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের (৩৮) দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় জানাজা শেষে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রামে বাড়ির পাশে সামাজিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

এর আগে গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকায় বাদ জুমা তুহিনের প্রথম জানাজা হয়। পরে তাঁর মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন স্বজনেরা। এ সময় তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে শোকাহত শত শত মানুষ ভিড় করেন।

ফুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য আনোয়ার হোসেন বলেন, মাগরিবের পর নিজের বাড়িতে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তুহিনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তুহিনেরা পাঁচ ভাই। তাঁরা প্রত্যেকে কাজের জন্য এলাকার বাইরে থাকেন। তাঁরা কেউ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। তুহিন খুব ভালো ছেলে ছিলেন। নিয়মিত মা-বাবার সেবা করতেন, খোঁজখবর নিতেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এলাকার বাসিন্দা আকরাম হোসেন বলেন, তুহিন সাংবাদিকতা পেশায় খুব ভালো করেছিলেন। অল্প সময়েই তিনি বেশ নাম-ডাক অর্জন করেন। তুহিন মা-বাবার সংসারের হাল ধরেছিলেন। এখন তাঁর মা-বাবার পাশাপাশি স্ত্রী মুক্তা আক্তারও দুই শিশুসন্তান নিয়ে কষ্টে পড়ে যাবেন। সরকার যদি সহায়তা করে, তাহলে তুহিনের পরিবারের জন্য খুব ভালো হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে গাজীপুর নগরীর চান্দনা চৌরাস্তায় আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করেন চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও ছিনতাইকারী দলের সদস্যরা। তাঁরা দেশি অস্ত্র নিয়ে এক ব্যক্তিকে ধাওয়া করেছিলেন। সাংবাদিক আসাদুজ্জামান সেই দৃশ্য মোবাইল ফোনে ভিডিও করছিলেন। তখন আসাদুজ্জামানকে ধাওয়া করে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

‘ছেলে বলেছিল, তোমাকে আগামী মাসে চোখের ডাক্তার দেখাব’, বুক চাপড়ে বলছেন তুহিনের মা‘ছেলে বলেছিল, তোমাকে আগামী মাসে চোখের ডাক্তার দেখাব’, বুক চাপড়ে বলছেন তুহিনের মা

তুহিন ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার ৬ নম্বর ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রামের মো. হাসান জামাল ও সাবিহা খাতুন দম্পতির ছেলে। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। তুহিন-মুক্তা আক্তার দম্পতির দুটি শিশুসন্তান রয়েছে। বড় ছেলের নাম তৌকির (৭) ও ছোট ছেলের নাম ফাহিম (৩)।

হত্যাফুলবাড়িয়াময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবরসাংবাদিকলাশ
