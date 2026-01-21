মুক্তাগাছায় ঘরে ঢুকে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ঘরে ঢুকে শফিকুল ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবককে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার কুমারগাতা ইউনিয়নের শ্যামপুর ঘোষবাড়ী এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টার দিকে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
শফিকুল ইসলাম ওই এলাকার কাশেম আলীর বড় ছেলে। পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে শফিকুল ইসলাম নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে একদল দুর্বৃত্ত ঘরে ঢুকে তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ সময় তাঁকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত জখম অবস্থায় শফিকুলকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন।
স্থানীয় ভ্যানচালক আবুল হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘এমন ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক। আমরা এই নৃশংসতার সুষ্ঠু বিচার চাই।’
ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। আশা করছি, খুব দ্রুত জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।’
