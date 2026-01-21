Ajker Patrika

গফরগাঁওয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
গফরগাঁওয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলি
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় গুলি করার ঘটনাও ঘটেছে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেল সোয়া ৫টার দিকে পৌর শহরের থানা এলাকা ইসলামিয়া স্কুলের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, বিকেলে প্রতীক পাওয়ার পর বিএনপির প্রার্থীর সমর্থক ও স্বতন্ত্রপ্রার্থীর সমর্থকেরা আনন্দ মিছিল বের করে। আনন্দ মিছিল দুটি থানা এলাকার ইসলামিয়া স্কুলের সামনে গিয়ে মুখোমুখি হয়ে যায়। এ সময় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় গুলি করার ঘটনাও ঘটে।

খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে লাঠিপেটা করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তবে এখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে রেখেছেন।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. আব্দুল আল মামুন বলেন, গফরগাঁওয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি এখন পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাবিএনপিগফরগাঁওসংঘর্ষময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

জাপাকে প্রতীক দিলে রাজশাহীতে নির্বাচন হতে দেব না: এনসিপি নেতা

জাপাকে প্রতীক দিলে রাজশাহীতে নির্বাচন হতে দেব না: এনসিপি নেতা

জাতীয় স্কেলে বেতন পাবেন ইমাম-মুয়াজ্জিন, গেজেট প্রকাশ

জাতীয় স্কেলে বেতন পাবেন ইমাম-মুয়াজ্জিন, গেজেট প্রকাশ

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিলে আইনি পথ দেখবে বিসিবি

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিলে আইনি পথ দেখবে বিসিবি

সম্পর্কিত

মেছো বাঘ পিটিয়ে মারার ঘটনায় ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেছো বাঘ পিটিয়ে মারার ঘটনায় ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

দুদকের মামলায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানসহ ৯ জন কারাগারে

দুদকের মামলায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানসহ ৯ জন কারাগারে

কুষ্টিয়ায় বাবুর্চির লাশ উদ্ধার, ছেলে আটক

কুষ্টিয়ায় বাবুর্চির লাশ উদ্ধার, ছেলে আটক

নাটোর-১: প্রতীক পেয়ে বিএনপির পুতুলকে সমর্থন ভাই রাজনের

নাটোর-১: প্রতীক পেয়ে বিএনপির পুতুলকে সমর্থন ভাই রাজনের