কুষ্টিয়ায় বাবুর্চির লাশ উদ্ধার, ছেলে আটক

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় মোস্তফা হোসেন (৬৬) নামের এক বাবুর্চির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের গড়ুরা কলেজ বাজার ঈদগাপাড়া এলাকায় নিজবাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বলছে, লাশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে নিহতের ছেলে বাবু হোসেনকে (৩২) আটক করা হয়েছে।
নিহত মোস্তফা হোসেন ওই এলাকার মৃত মেছের উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মোস্তফা হোসেনকে অজ্ঞাতনামা কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। সকালে তাঁর লাশ ঘরে পড়ে থাকতে দেখে দৌলতপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে প্রাথমিক তদন্তে নিহতের ছেলের আচরণ ও বক্তব্যে অসংগতি লক্ষ্য করলে তাঁকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। সন্দেহভাজন হিসেবে নিহতের ছেলেকে আটক করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
