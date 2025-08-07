চুরি করতে গিয়ে স্ট্রোকে চোরের মৃত্যু

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের নান্দাইলে প্রাইভেট কার নিয়ে চুরি করতে গিয়ে স্ট্রোকে মামুন মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোরে উপজেলার শেরপুর ইউনিয়নের পাঁচরুখী তালতলা মাদ্রাসার কাছে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত মামুন মিয়া উপজেলার চর বেতাগৈর ইউনিয়নের চর উত্তরবন্দ গ্রামের মো. হাসেন মিয়ার ছেলে। মামুন মিয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক ছিলেন। তা ছাড়া এলাকায় চিহ্নিত ‘মাদক কারবারি’ ও ‘চোর’ হিসেবে পরিচিতি রয়েছে তাঁর।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মামুন মিয়া একটি হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। গতকাল বুধবার কিশোরগঞ্জ আদালতে হাজির হয়ে জামিনে বাড়ি আসেন। তাঁর ভায়রা ভাই শেরপুর ইউনিয়নের পাঁচরুখী গ্রামের আহম্মদ আলীর ছেলে আব্দুল হান্নানকে সঙ্গে নিয়ে একই ইউনিয়নের কামারিয়া এলাকায় প্রাইভেট কার নিয়ে আজানের সময় যান। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা ধাওয়া করলে মামুন মিয়া ঘটনাস্থলে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় ভায়রা ভাই আব্দুল হান্নান প্রাইভেট কার নিয়ে পালিয়ে যান। মামুন মিয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।
নিহত মামুনের স্ত্রী শেফালী বেগম বলেন, ‘গতকাল একটি হত্যা মামলার জামিন নিয়ে বাড়িতে এসেছিল। পরে সন্ধ্যায় বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। ভোরে খবর পাই, স্ট্রোকে মারা গেছে।’ তবে তাঁর স্বামী চুরি ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে স্বীকার করেন শেফালী।
নান্দাইল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
