হালুয়াঘাট সীমান্তে ২৭ লাখ টাকার ভারতীয় ওষুধ জব্দ

ময়মনসিংহ ও হালুয়াঘাট প্রতিনিধি
বিজিবির অভিযানে জব্দ ভারতীয় ওষুধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে গারো পাহাড়ের সীমান্ত এলাকা থেকে অন্তত ২৭ লাখ টাকার ভারতীয় ওষুধ জব্দ করেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী আচকিপাড়া এলাকা থেকে এসব ওষুধ জব্দ করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে ময়মনসিংহ ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদি হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কর্নেল মেহেদি হাসান বলেন জানান, ভারত থেকে বাংলাদেশে ওষুধ পাচারের চেষ্টার খবর পেয়ে বিজিবির টহল দল আচকিপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় অন্তত ৯ হাজার ৬০০টি বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় ওষুধ রেখে পালিয়ে যায় চোরাকারবারিরা। পরে বিজিবি ওষুধগুলো ক্যাম্পে নিয়ে আসে। জব্দ করা এসব ওষুধের বাজারমূল্য প্রায় ২৭ লাখ ২০ হাজার টাকা।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদি হাসান আরও বলেন, ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি) ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষায় এবং যেকোনো ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে ২৪ ঘণ্টা সদাজাগ্রত থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সীমান্তে মাদক, চোরাচালানি মালপত্র এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বিজিবি কঠোর নীতি অনুসরণ করছে এবং এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ময়মনসিংহ জেলাহালুয়াঘাটওষুধজব্দময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহ
