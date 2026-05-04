Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে ট্রাকের ধাক্কায় ৩ নারী নিহত

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
সড়কে উল্টে থাকা ট্রাকের সামনে পুলিশ ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় বালুবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন নারী যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুর পৌনে ১২টায় ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কুমারগাতার মনতলা সমিতিঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত নারীদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

জানা গেছে, মুক্তাগাছা থেকে ময়মনসিংহগামী বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুক্তাগাছাগামী অটোরিকশাটি ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার তিন নারী যাত্রী নিহত হন। দুমড়েমুচড়ে যায় অটোরিকশাটি এবং ট্রাকটি সড়কে উল্টে যায়। এ সময় ট্রাকের চালক, সহকারি এবং অটোরিকশার চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফায়ার সার্ভিসের লিডার মোশাররফ হোসেন বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে তিন নারীর লাশ উদ্ধার করি। লাশগুলো পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

