Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর ডেমরায় মোটরসাইকেল ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানী ডেমরায় বড়ভাঙ্গা বাইপাস রোডে মোটরসাইকেল ধাক্কায় ডালিমুন নেছা (৭৮) নামে এক বৃদ্ধা মারা গেছেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে বড়ভাঙ্গা বাইপাস রোডে ঘটনাটি ঘটে।

মৃত ডালিমুন নেছার ছেলে সোহরাব উদ্দিন জানান, তাঁদের গ্রামের বাড়ি শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার সুহাগপুর গ্রামে। বর্তমানে ডেমরা সারুলিয়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। রাতে তাঁর মা বাসার কিছুটা অদূরে বড়ভাঙ্গা মহাকাশ বাইপাস রোডে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি দ্রুতগামী মোটরসাইকেল পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান তাঁর মা।

ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আব্দুর রউফ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, মোটরসাইকেলটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়া হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালপুলিশঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাডেমরা
