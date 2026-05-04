Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত দুই শিশুর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

মৃত শিশুরা হলো ৯ মাস বয়সী রাইহান এবং ৫ মাস বয়সী সিফাত। রাইহান গাজীপুরের বাসন চৌরাস্তা এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে এবং সিফাত শ্রীপুর উপজেলার মাওনা এলাকার খোকন মিয়ার ছেলে।

হাসপাতালের সিভিল সার্জন মামুনুর রহমান জানান, রোববার রাত ৭টার দিকে এই দুই শিশুর মৃত্যু হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তবে বর্তমানে কতজন রোগী ভর্তি রয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

গাজীপুর | শিশু মৃত্যু | শ্রীপুর (গাজীপুর) | ঢাকা বিভাগ | জেলার খবর | হাম
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

