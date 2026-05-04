গাজীপুরে ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত দুই শিশুর মৃত্যু

গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
মৃত শিশুরা হলো ৯ মাস বয়সী রাইহান এবং ৫ মাস বয়সী সিফাত। রাইহান গাজীপুরের বাসন চৌরাস্তা এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে এবং সিফাত শ্রীপুর উপজেলার মাওনা এলাকার খোকন মিয়ার ছেলে।
হাসপাতালের সিভিল সার্জন মামুনুর রহমান জানান, রোববার রাত ৭টার দিকে এই দুই শিশুর মৃত্যু হয়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তবে বর্তমানে কতজন রোগী ভর্তি রয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।
রাজশাহীতে রাস্তার পাশ থেকে এক রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দুপুরে রাজশাহীর দামকুড়া থানার উত্তর ধুতরাবন গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তবে সেখানে তাঁর ব্যাটারিচালিত রিকশাটি পাওয়া যায়নি।২২ মিনিট আগে
গাইবান্ধায় সহজ শর্তে ঋণের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে রাতারাতি লাপাত্তা হয়েছে ‘তিশা ফাউন্ডেশন’ নামে একটি কথিত এনজিওর কর্মকর্তারা। এতে শতাধিক গ্রাহক দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।৩৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় বালুবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন নারী যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুর পৌনে ১২টায় ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কুমারগাতার মনতলা সমিতিঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত নারীদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।৪৪ মিনিট আগে
ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আব্দুর রউফ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, মোটরসাইকেলটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়া হস্তান্তর করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে