রাজশাহীতে রাস্তার পাশে পড়েছিল রিকশাচালকের লাশ

রাজশাহীতে রাস্তার পাশ থেকে এক রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দুপুরে রাজশাহীর দামকুড়া থানার উত্তর ধুতরাবন গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তবে সেখানে তাঁর ব্যাটারিচালিত রিকশাটি পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, রিকশার জন্য তাঁকে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা।
নিহত রিকশাচালকের নাম মামুনুর রশিদ। তাঁর বাড়ি রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার সাদিপুর গ্রামে।
দামকুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, সকালে স্থানীয় লোকজন রাস্তার পাশে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। নিহত ব্যক্তির শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, কিছু খাইয়ে অথবা শ্বাস রোধ করে তাঁকে হত্যা করে রিকশাটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যাবে। ওসি আরও বলেন, মরদেহ রামেকের মর্গে আছে। ময়নাতদন্তের পর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার কাজ চলছে। এ বিষয়ে থানায় হত্যা মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে।
গাইবান্ধায় সহজ শর্তে ঋণের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে রাতারাতি লাপাত্তা হয়েছে ‘তিশা ফাউন্ডেশন’ নামে একটি কথিত এনজিওর কর্মকর্তারা। এতে শতাধিক গ্রাহক দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।৩৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় বালুবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন নারী যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুর পৌনে ১২টায় ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কুমারগাতার মনতলা সমিতিঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত নারীদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।৪৪ মিনিট আগে
ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আব্দুর রউফ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, মোটরসাইকেলটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়া হস্তান্তর করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে