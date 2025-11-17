Ajker Patrika

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ-৯ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী আজ সোমবার নান্দাইলে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহ-৯ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী আজ সোমবার নান্দাইলে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ-৯ (নান্দাইল) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, ‘আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে। বিএনপি দীর্ঘ ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে। তাই বিএনপির নেতা-কর্মীদের সব ভেদাভেদ ভুলে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ ছাড়া বিএনপির বিকল্প নেই।’

আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চামটা বাজারে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ইয়াসের খান চৌধুরী এসব কথা বলেন।

ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাকে দল থেকে মনোনীত করেছেন। মনোনয়ন পেয়ে অন্য সব মনোনয়নপ্রত্যাশীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে আহ্বান করেছি। অনেকেই মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তাঁরা সবাই যোগ্য। দল একজনকে মনোনয়ন দিয়েছে। তাই সব ভেদাভেদ ভুলে আমরা দলের পক্ষে কাজ করি। ঐক্যবদ্ধ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।’

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান লিটন, সদস্যসচিব এনামুল কাদির, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম ফকির, সদস্যসচিব রফিকুজ্জামান ভূঁইয়া মনির প্রমুখ।

বিষয়:

নান্দাইলবিএনপিময়মনসিংহ বিভাগজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরপ্রার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

ছেলেটারে পাব না, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়: আবু সাঈদের মা

ছেলেটারে পাব না, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়: আবু সাঈদের মা

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

ঘিওর, (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার মোনায়েম মুস্তাকিম রহমান খান অনিক। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার মোনায়েম মুস্তাকিম রহমান খান অনিক। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় স্কুলবাসে অগ্নিসংযোগ ও বাসচালক হত্যার মামলায় আরুয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মোনায়েম মুস্তাকিম রহমান খান অনিককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশ।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর আদাবর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডিবির একটি দল তাঁকে আটক করে।

জেলা ডিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জেলা গোয়েন্দা শাখা (পূর্ব) ও শিবালয় থানার যৌথ অভিযানে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অনিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ঘোনাপাড়া এলাকার মৃত সাইফুর রহমান খান সুলতানের ছেলে।

শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ জানান, স্কুলবাসে অগ্নিসংযোগ ও বাসচালক হত্যার ঘটনায় মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে অনিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগে আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে অগ্নিদগ্ধ বাসচালক পারভেজ খান (৪৫) জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পারভেজ মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বাড়াইভিকরা গ্রামের বাসিন্দা এবং দি হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিবহনচালক ছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফলসাটিয়া বাসস্ট্যান্ডে পার্কিং করা স্কুলবাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দিলে ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা পারভেজ দগ্ধ হন। পরে তাঁকে ঢাকায় বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়।

এ ঘটনায় স্কুলের অধ্যক্ষ বাদী হয়ে মামলা করেছেন। চালকের মৃত্যু হওয়ায় মামলায় হত্যার ধারা যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

মানিকগঞ্জশিবালয়গ্রেপ্তারঅগ্নিসংযোগডিবিগোয়েন্দা সংস্থা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

ছেলেটারে পাব না, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়: আবু সাঈদের মা

ছেলেটারে পাব না, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়: আবু সাঈদের মা

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
উদ্ধার করা অস্ত্র ও গুলি। ছবি: সংগৃহীত
উদ্ধার করা অস্ত্র ও গুলি। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পলোয়ানপাড়ায় পুলিশের অভিযানে অস্ত্রগুলো উদ্ধার হয়।

এ সময় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার নাম মো. শাহ আলম। তিনি পলোয়ানপাড়া এলাকার বাসিন্দা। উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি এলজি, একটি রাইফেল ও ১১টি গুলি। এর মধ্যে বিদেশি পিস্তল, রাইফেল এবং ৮টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে পুকুরে সেচ দিয়ে।

শাহ আলম হত্যা, ডাকাতি, অপহরণসহ বিভিন্ন অভিযোগে করা একাধিক মামলার আসামি বলে জানিয়েছেন রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

ওসি জানান, সোমবার সকালে চারটি এলজি, তিনটি গুলি, একটি গুলির খোসাসহ নিজ ঘর থেকে শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যে দুপুরে বাড়ির পুকুর সেচে একটি বিদেশি রাইফেল, একটি বিদেশি পিস্তল ও আটটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, শাহ আলম একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ ৭-৮টি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া দুটি হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামি তিনি। যেহেতু বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

এর আগে ৭ নভেম্বর একই ইউনিয়নের চৌধুরীহাট বাজারসংলগ্ন আইয়ুব আলী সওদাগরের বাড়ির পেছনের পুকুর সেচে একটি চায়নিজ রাইফেল, একটি শটগান ও সাতটি গুলি উদ্ধার করে পুলিশ।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামরাউজান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

ছেলেটারে পাব না, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়: আবু সাঈদের মা

ছেলেটারে পাব না, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়: আবু সাঈদের মা

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ককটেল বিস্ফোরণে আহত রিকশা চালক। ছবি: সংগৃহীত
ককটেল বিস্ফোরণে আহত রিকশা চালক। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বর ও মৌচাক এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তদের ছোড়া ককটেলে এক রিকশাচালক আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এসব ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশ।

পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাজধানীর মৌচাক ক্রসিং এলাকায় মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপর থেকে কিছু দুর্বৃত্ত ককটেল বিস্ফোরণ করে। পরে সেখান থেকে তারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় একজন রিকশাচালক আহত হয়েছেন। তাঁর পায়ে আঘাত লাগে।

এছাড়া বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মিরপুর-১ নম্বরে মুক্ত বাংলা শপিং কমপ্লেক্সের সামনের রাস্তায় ফুটওভার ব্রিজ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দুইটি ককটেল নিক্ষেপ করে। তবে ককটেল বিস্ফোরণের ফলে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় দেওয়া হয় সোমবার। এই রায়কে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার ও আজ সোমবার ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করে আওয়ামী লীগ। কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে।

বিষয়:

ককটেলঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

ছেলেটারে পাব না, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়: আবু সাঈদের মা

ছেলেটারে পাব না, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়: আবু সাঈদের মা

ছেলেটারে পাব না, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়: আবু সাঈদের মা

শিপুল ইসলাম, রংপুর 
শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশের রায় ঘোষণার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শহীদ আবু সাঈদের মা ও বাবা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশের রায় ঘোষণার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শহীদ আবু সাঈদের মা ও বাবা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দুই আসামির মৃত্যুদণ্ডাদেশের রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুতে ভরে ওঠে শহীদ আবু সাঈদের মা মনোয়ারা বেগমের চোখ। রায়ের পর মনোয়ারা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলেটারে আর পাব না। আর কোনো দিন ফিরে পাব না। আজ শেখ হাসিনার ফাঁসির ঘোষণা হইছে, শেখ হাসিনার ফাঁসি যেন কার্যকর হয়—এটাই আমার চাওয়া। তাহলে শান্তি হবে।’

মনোয়ারা বেগমের প্রতিক্রিয়া পুরো পীরগঞ্জে শোক ও দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রতিফলন। তিনি জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ও তাঁর পরিবার বিচারপ্রাপ্তির অপেক্ষায় ছিলেন। রায় ঘোষণার এই মুহূর্তে যদিও স্বস্তি এসেছে, তবে পূর্ণ শান্তি আসবে তখনই, যখন ফাঁসির রায় কার্যকর হবে।

আজ সোমবার দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১ এই বহুল আলোচিত মামলার রায় ঘোষণা করলে পীরগঞ্জ উপজেলার বাবুনপুর জাফরপাড়া গ্রামে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। রায় ঘোষণার পর নিহত আবু সাঈদের পরিবারের প্রতিক্রিয়া নিতে ভিড় জমে যায় গণমাধ্যমকর্মীদেরও।

আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন বলেন, ‘শুনে অবশ্যই আমি খুশি হইছি, কিন্তু আরও যারা শহীদ হয়েছে, তারাও যেন খুশি হয়। ভারত থেকে আইনা (এনে) দ্রুত যেন ফাঁসি কার্যকর করে বাংলার মাটিতে, তাহলেই আমি খুশি।’

আবু সাঈদ হত্যা মামলার বাদী তাঁর বড় ভাই রজমান আলী বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার কাছে শহীদ ও আহত পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের একটা দাবি যে, শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে এনে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর অতি দ্রুত করতে হবে। তাহলে হয়তো আমাদের শহীদ ভাইয়েরা তাদের আত্মায় কিছুটা হলেও শান্তি পাবে।’

শহীদ আবু সাঈদের আরও এক ভাই আবু হোসেন রায়ের প্রতিক্রিয়া নিয়ে বলেন, ‘আজকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পাঁচটার মধ্যে চারটায় মৃত্যুদণ্ড ও একটায় আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হইছে। শেখ হাসিনা যে বিদেশের মাটিতে পলায়ন আছে, এটা শুধু রায় ঘোষণা করলেই হবে না। হাসিনাকে বাংলার মাটিতে এনে এই রায় কার্যকর করতে হবে। আমরা আমাদের ভাই হারাইছি, আমরা তো ভাইকে ফিরে পাব না, কিন্তু আমরা যেন স্বচক্ষে আমাদের ভাইদের খুনিদের বিচারটা দেখে যাইতে পারি।’

আহত ও শহীদ পরিবারে নিরাপত্তা চেয়ে আবু হোসেন বলেন, ‘শেখ হাসিনার কিছু দোসর এখনো এই বাংলার মাটিতে আছে। তারা বিভিন্নভাবে গুপ্ত হামলা করতেছে বিভিন্ন জায়গায়—জুলাই যোদ্ধা, জুলাই শহীদ পরিবার ও জুলাইয়ে যারা অগ্রভাগে ভূমিকা পালন করেছে, তাদের ওপর। আমরা চাই, শহীদ ফ্যামিলিসহ জুলাই যোদ্ধা এবং যারা জুলাই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের যেন পূর্ণ নিরাপত্তা এই রাষ্ট্র নিশ্চিত করে।’

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বেরোবির ইংরেজি ১২ ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। আন্দোলন দমনে পুলিশের পাশাপাশি অংশ নেন ছাত্রলীগের হেলমেটধারী কর্মীরা। সেই ঘটনায় আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন এবং পরে আদালতের নির্দেশে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীসহ আরও সাতজনকে সম্পূরক আসামি করা হয়।

বিষয়:

রংপুররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক