গ্রামবাসীর জমিতে জলাবদ্ধতা, বালুয়া নদীতে অবৈধ বাঁধ অপসারণ

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বালুয়া নদী থেকে অবৈধ বাঁধ অপসারণ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার দুপুরে অচিন্তপুর ইউনিয়নে কান্দার ও গাগলা গ্রামের মাঝে বয়ে যাওয়া নদীর মাঝ থেকে তিনটি অবৈধ বাঁধ অপসারণ করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুনন্দা সরকার প্রমা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গৌরীপুর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাফরোজা সুলতানা, গৌরীপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী আব্দুল্লাহ আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক শেখ মো. বিপ্লব প্রমুখ।
গৌরীপুর সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুনন্দা সরকার প্রমা বলেন, এলাকাবাসীদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে নদীর মাঝ বরাবর তিনটি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ বাঁধগুলোর কারণে অনেক জমি পানিতে তলিয়ে গেছে, কৃষকের ফসলের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। নদীতে এভাবে বাঁধ দেওয়া অন্যায়, তাই এগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
ছয়াকান্দা গ্রামের বাসিন্দা রহমত আলী জানান, এ বাঁধগুলোর কারণে তাঁর প্রায় ৮০ শতক জমি পানিতে তলিয়ে গেছে। এ ছাড়া তিন গ্রামের প্রায় এক শ বিঘা জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বালুয়া নদী থেকে অবৈধ বাঁধ অপসারণ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার দুপুরে অচিন্তপুর ইউনিয়নে কান্দার ও গাগলা গ্রামের মাঝে বয়ে যাওয়া নদীর মাঝ থেকে তিনটি অবৈধ বাঁধ অপসারণ করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুনন্দা সরকার প্রমা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গৌরীপুর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাফরোজা সুলতানা, গৌরীপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী আব্দুল্লাহ আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক শেখ মো. বিপ্লব প্রমুখ।
গৌরীপুর সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুনন্দা সরকার প্রমা বলেন, এলাকাবাসীদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে নদীর মাঝ বরাবর তিনটি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ বাঁধগুলোর কারণে অনেক জমি পানিতে তলিয়ে গেছে, কৃষকের ফসলের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। নদীতে এভাবে বাঁধ দেওয়া অন্যায়, তাই এগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
ছয়াকান্দা গ্রামের বাসিন্দা রহমত আলী জানান, এ বাঁধগুলোর কারণে তাঁর প্রায় ৮০ শতক জমি পানিতে তলিয়ে গেছে। এ ছাড়া তিন গ্রামের প্রায় এক শ বিঘা জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।
২৬০ কোটি টাকার বেশি ঋণখেলাপির মামলায় চট্টগ্রামে বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী নাজনীন মাওলার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালত-১-এর বিচারক মো. হেলাল উদ্দীন ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। আজ মঙ্গলবার বিষয়টি জানাজানি হয়।৬ মিনিট আগে
পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিবিপ্রবি) অফিস সহকারী মো. ফাহাদুজ্জামান ওরফে রায়হানকে পুলিশ আটক করেছে। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।২৮ মিনিট আগে
স্থায়ী ক্যাম্পাসসহ ১৫ দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য শাটডাউন কর্মসূচি শুরু করেছেন বেসরকারি ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে তাঁরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ফেনী পুলিশ লাইন-সংলগ্ন অস্থায়ী ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা যায়৩২ মিনিট আগে
ভোলার দৌলতখানে পুকুরে ডুবে একই বাড়ির দুই শিশু মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) উপজেলার উত্তর জয়নগর ইউনিয়নের মধ্য জয়নগর এলাকার সৈয়দউদ্দিন বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে