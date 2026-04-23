মুন্সিগঞ্জে বিদেশি পিস্তল-গুলি উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) সদস্যরা। বুধবার দিবাগত গভীর রাতে জেলার সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের নিমতলা এলাকায় এই অভিযান চালায় র্যাব-১০।
আজ বৃহস্পতিবার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১০-এর মিডিয়া সেলের সহকারী পরিচালক মো. আনোয়ার হোসেন। তিনি জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে র্যাব-১০-এর একটি আভিযানিক দল অভিযান চালায়। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করতে সক্ষম হন তাঁরা। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
