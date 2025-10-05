দোকানে মিষ্টির অর্ডার নিয়ে দুই পক্ষের মারামারি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মিষ্টির অর্ডারকে কেন্দ্র করে দোকানের কর্মীদের সঙ্গে ক্রেতা পক্ষের লোকজনের মারামারি হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার সিপাহীপাড়ায় আসলাম সুইটস অ্যান্ড বেকারিতে এ মারামারি হয়।
আসলাম সুইটসের মালিক মো. আসলাম সরকার বলেন, রামপাল ইউনিয়নের দালালপাড়া গ্রামের মোহসীন দেলোয়ার (৫৫) ৪০ কেজি মিষ্টির অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ দোকানে এসে মিষ্টি নিতে অস্বীকার করেন। এ নিয়ে দোকানের ম্যানেজার মো. রাসেল ভূঁইয়া (৪০) সঙ্গে তর্কাতর্কি পর মোহসীন চলে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার লোকজন নিয়ে এসে দোকানের স্টাফ সাইদুর রহমান রিপন (৪০) ও অভিকে (১৭) মারধর করতে থাকেন।
এ ঘটনায় মোহসীনসহ অজ্ঞাতনামা সাত-আটজনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়।
অন্যদিকে ক্রেতা মোহসীন জানান, গতকাল শনিবার তিনি ৩১০ টাকা করে ৪০ কেজি রসগোল্লা অর্ডার করেন। আজ রসগোল্লা নিতে গেলে ম্যানেজার রাসেল ভূঁইয়া দাবি করেন, তিনি রসগোল্লা নয়, নিমকি অর্ডার করেছেন। মেমো দেখালে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালসহ মারধর করেন।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম জানান, উভয় পক্ষের লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
