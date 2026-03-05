Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে অবৈধ কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে অবৈধ কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর একটি অবৈধ ভাট্টি কারখানা উচ্ছেদ করেছে প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের গুয়াখোলা গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুল ইসলাম বারি। এ সময় পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ওই অবৈধ ভাট্টি কারখানাটি ভেকু দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট মো. সানোয়ার, সিরাজদিখান থানা-পুলিশের সদস্যরা এবং ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুল ইসলাম বারি বলেন, জনবসতি এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ভাট্টি কারখানা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করার পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনস্বার্থে এবং পরিবেশ রক্ষায় উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

জনস্বাস্থ্যমুন্সিগঞ্জসিরাজদিখানউচ্ছেদকারখানামুন্সিগঞ্জ সদরজেলার খবর
