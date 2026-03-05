কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সিআরএম প্ল্যাটফর্ম, এক্সেল, ড্যাশবোর্ড এবং রিপোর্টিং টুল সম্পর্কে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪–৬ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
