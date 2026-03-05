সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীদের ওপর আরোপিত ‘হেয়ারকাট’ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহারের দাবিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগী আমানতকারীরা। আজ বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) সকাল থেকে তাঁরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে মানববন্ধন শুরু করে।
বাংলাদেশ ভুক্তভোগী ব্যাংক আমানতকারী অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে এই মানববন্ধন আয়োজিত হয়। সংগঠনটির পক্ষে বেলা ১১টার দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করা হলেও কর্তৃপক্ষ এখন আলোচনা করতে পারবে না বলে জানায়।
এ সময় মানববন্ধনকারীরা ২০২৪ ও ২০২৫ সালের মুনাফায় কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত বাতিল, সব হিসাবের টাকা মুনাফাসহ ফেরত ও ব্যাংকের স্বাভাবিক লেনদেন কার্যক্রম চালুর দাবি জানান।
এ সময় তাঁরা বলেন, ‘আমাদের কী দোষ? কেন মুনাফা কম দেবে। জীবনের সব টাকা ব্যাংকে রেখেছি, এটা তাহলে পাপ করেছি। আমাদের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। সামনে ঈদ সবাই আনন্দ করবে, আমরা কি করব। আমাদের জমানো টাকা কেন দেবে না।’
এ সময় তাঁরা সাবেক গভর্নরকে জালিয়াত বলেও দাবি করেন। তাঁরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে হেয়ারকাট মানি না, সঞ্চিতির মুনাফাসহ শতভাগ ফেরত চাই—এসব দাবি তুলে ধরেন।
ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ দেশটির অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ ২১০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন আর্থিক বিশ্লেষক কেন্ট স্মেটার্স। তিনি বহুল ব্যবহৃত পেন ওয়ার্টন বাজেট মডেলের পরিচালক। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে
গ্যাস-সংযোগ পেতে বছরের পর বছর অপেক্ষা; ব্যাংকঋণে চড়া সুদ; খেলাপি ঋণের পাহাড়; বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহে সংকোচন—এমন বাস্তবতায় নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের স্বপ্নকে ‘উচ্চাভিলাষী’ বলেই মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য স্পষ্ট, জ্বালানি ও অর্থায়ন সংকট না কাটলে বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।১১ ঘণ্টা আগে
টানা সাত মাস ধরে কমছে দেশের রপ্তানি। এর ওপর ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের চলমান সংঘাতে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে; যা রপ্তানি আয়ে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা রপ্তানিকারকদের।১২ ঘণ্টা আগে