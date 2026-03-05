মার্কিন হামলায় ইরানি জাহাজ ডুবিতে চাপে পড়বেন মোদি

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে ভারতের ক্যালিব্রেটেড বা হিসাব–কিতাব করা অবস্থানকে নাড়িয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কার উপকূলের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানি যুদ্ধজাহাজ ডুবে যাওয়ার ঘটনা। এতে নয়াদিল্লির সরকার চাপে পড়তে পারে বলে মনে করছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ।
ব্লুমবার্গ ইকোনমিকসের ভূরাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষক চেতনা কুমার ও অ্যাডাম ফারার আজ বৃহস্পতিবার লিখেছেন, ‘এই ঘটনা ওয়াশিংটনের সঙ্গে টানাপোড়েনের ঝুঁকি তৈরি করছে এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের জন্য ঘরোয়া অস্বস্তির কারণ হতে পারে।’ তাঁরা বলেন, জাহাজটিতে হামলার ঘটনা অস্বস্তিকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং যুদ্ধ নিয়ে ভারত ও শ্রীলঙ্কা—দুই সরকারের ওপরই রাজনৈতিক চাপ বাড়িয়েছে। তবে এটিকে দক্ষিণ এশিয়ায় সংঘাত বিস্তারের ইঙ্গিত হিসেবে তারা দেখছেন না।
ঐতিহাসিকভাবে তেহরানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার স্পষ্ট নিন্দা না করায় দেশে সমালোচনার মুখে রয়েছে মোদি সরকার। আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক সামাল দেওয়া, নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং জ্বালানি, নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ স্বার্থ রক্ষা—এই জটিল ভারসাম্য রক্ষার কৌশলের অংশ হিসেবেই দিল্লি এগোচ্ছে বলে বিশ্লেষকেরা উল্লেখ করেন।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মোদির সম্পর্ক ইতিমধ্যেই কঠিন শুল্ক আলোচনা এবং ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে করা বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তায় পরীক্ষার মুখে রয়েছে। সাবমেরিন–সংক্রান্ত ঘটনাটি যেহেতু শ্রীলঙ্কার একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে ঘটেছে, তাই প্রকাশ্যে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার সুযোগ পাচ্ছে নয়াদিল্লি। তবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা যেখানে নিয়মিত যৌথ টহল পরিচালনা করে, সেই এলাকায় একটি মার্কিন সাবমেরিনের উপস্থিতি দিল্লির কৌশলগত মহলে উদ্বেগ বাড়াবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।
শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইরানের ফ্রিগেট আইআরআইএস দেনা বুধবার শ্রীলঙ্কার উপকূলে ডুবে যায়। এতে ৩২ জন নাবিককে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে, আর শতাধিক নাবিক নিখোঁজ বা নিহত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক জলসীমায় একটি মার্কিন সাবমেরিন জাহাজটিকে ডুবিয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম কোনো মার্কিন সাবমেরিন ভূপৃষ্ঠে থাকা জাহাজে হামলা চালাল।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এই যুদ্ধজাহাজটি ভারত সফর করে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াসহ ৪০টি দেশের নৌযানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউতে অংশ নেয় জাহাজটি।
ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পস বা বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) ঘোষণা দিয়েছে, তারা অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলি ও মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে চলমান ‘অপারেশন ট্রু প্রমিজ–৪ ’-এর ১৭ তম ধাপ সম্পন্ন করেছে। গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দেয় তারা। তেল আবিব ও ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে...৪ মিনিট আগে
নজিরবিহীন তরুণ নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের মুখে নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রায় ছয় মাস পর দেশটিতে সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। এই নির্বাচন বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত পুরোনো রাজনৈতিক শক্তি এবং একটি শক্তিশালী যুব আন্দোলনের মধ্যে এক উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সীমিত করার লক্ষ্যে আনা একটি প্রস্তাব পাসে ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট। সর্বশেষ এই ‘ওয়ার পাওয়ার্স রেজল্যুশন’ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পদ্ধতিগত ভোটে ৪৭-৫২ ব্যবধানে হেরে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
লাতিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরে সামরিক অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ‘সন্ত্রাসীদের’ মোকাবিলায় সে দেশের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারই ধারাবাহিকতায় এই অভিযান শুরু হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে