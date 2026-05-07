সিরাজদিখানে ৪ ইটভাটাকে সাড়ে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

পরিবেশ আইন অমান্য করায় মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার চারটি ইটভাটাকে মোট ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত উপজেলার কুচিয়ামোড়া গ্রামে এই অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুম্পা ঘোষ।
এ সময় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে কুচিয়ামোড়া গ্রামের মামুন ব্রিকস ও হামিদ ব্রিকসকে এক লাখ টাকা করে, নাসির ব্রিকসকে তিন লাখ এবং বাংলাদেশ কদমতলী ব্রিকসকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে প্রসিকিউশন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা সহকারী পরিচালক মো. সানোয়ার হোসেন।
ইউএনও ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুম্পা ঘোষ জানান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সরকারি আইন বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের তদারকি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।
