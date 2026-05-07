Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জকে উপজেলা ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জকে উপজেলা ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল
নতুন উপজেলা ঘোষণায় লক্ষ্মীপুরে আনন্দ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাকে ভাগ করে ‘চন্দ্রগঞ্জ’ নামে নতুন উপজেলা ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চন্দ্রগঞ্জ বাজার এলাকায় বিএনপির ব্যানারে এই মিছিল আয়োজিত হয়। এতে অংশ নেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

মিছিলে বক্তব্য দেন চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বাচ্চুসহ স্থানীয় নেতারা। তাঁরা বলেন, দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে চন্দ্রগঞ্জকে উপজেলা ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছিল। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকাজুড়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে।

বক্তারা নতুন উপজেলা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে দ্রুত উপজেলা প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলারও দাবি জানান তাঁরা।

এর আগে বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১২০তম বৈঠকে বগুড়া সিটি করপোরেশনসহ পাঁচটি নতুন উপজেলা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

নতুন ঘোষিত উপজেলাগুলো হলো—বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলাকে ভাগ করে ‘মোকামতলা’, কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলাকে ভাগ করে ‘মাতামুহুরী’, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাকে ভাগ করে ‘রুহিয়া’ ও ‘ভুল্লী’ এবং লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাকে ভাগ করে ‘চন্দ্রগঞ্জ’ উপজেলা গঠন করা হয়েছে।

বগুড়া সিটি করপোরেশন ও ৫ নতুন উপজেলা গঠনবগুড়া সিটি করপোরেশন ও ৫ নতুন উপজেলা গঠন

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরলক্ষ্মীপুর সদরতারেক রহমানজেলার খবরপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

‘পুশব্যাক’ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আহ্বান ভারতের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জকে উপজেলা ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জকে উপজেলা ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল

সিরাজদিখানে ৪ ইটভাটাকে সাড়ে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

সিরাজদিখানে ৪ ইটভাটাকে সাড়ে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

ঢাবি ছাত্রী মিমোর অপমৃত্যু: অভিযুক্ত শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তীকে বরখাস্তের দাবি শিক্ষার্থীদের

ঢাবি ছাত্রী মিমোর অপমৃত্যু: অভিযুক্ত শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তীকে বরখাস্তের দাবি শিক্ষার্থীদের

ধর্ষক মসজিদের ইমাম নয়, বড় ভাই, ডিএনএ পরীক্ষায় মিলল শিশুর পিতৃপরিচয়

ধর্ষক মসজিদের ইমাম নয়, বড় ভাই, ডিএনএ পরীক্ষায় মিলল শিশুর পিতৃপরিচয়