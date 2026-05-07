লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জকে উপজেলা ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাকে ভাগ করে ‘চন্দ্রগঞ্জ’ নামে নতুন উপজেলা ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চন্দ্রগঞ্জ বাজার এলাকায় বিএনপির ব্যানারে এই মিছিল আয়োজিত হয়। এতে অংশ নেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা।
মিছিলে বক্তব্য দেন চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বাচ্চুসহ স্থানীয় নেতারা। তাঁরা বলেন, দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে চন্দ্রগঞ্জকে উপজেলা ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছিল। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকাজুড়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে।
বক্তারা নতুন উপজেলা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে দ্রুত উপজেলা প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলারও দাবি জানান তাঁরা।
এর আগে বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১২০তম বৈঠকে বগুড়া সিটি করপোরেশনসহ পাঁচটি নতুন উপজেলা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
নতুন ঘোষিত উপজেলাগুলো হলো—বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলাকে ভাগ করে ‘মোকামতলা’, কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলাকে ভাগ করে ‘মাতামুহুরী’, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাকে ভাগ করে ‘রুহিয়া’ ও ‘ভুল্লী’ এবং লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাকে ভাগ করে ‘চন্দ্রগঞ্জ’ উপজেলা গঠন করা হয়েছে।
