গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম বা টিভিকে প্রধান থালাপতি বিজয় আজ বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন না। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও রাজ্যের সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া দল টিভিকে। কিন্তু তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল অর্থাৎ, গভর্নর রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর এখনও প্রভাবিত নন যে, সরকার গঠনের মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যা বিজয়ের দলের কাছে আছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
বর্তমান আনুষ্ঠানিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সূত্র জানিয়েছে, কংগ্রেস বিজয়ের দলকে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও এবং অন্যান্যদের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পেতে বিজয়ের দলের আরও এক-দুই দিন সময় লাগতে পারে।
এরই মধ্যে রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দিয়েছেন। এরপর তিনি কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা হন, যেখানে তিনি রাজ্যপাল হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। গতকাল বুধবার রাজ্যপালের সঙ্গে এক বৈঠকে বিজয় পরবর্তী সরকার গঠনের দাবি পেশ করেন। সূত্র জানিয়েছে, টিভিকে সাধারণ সম্পাদক আধভ অর্জুনও তাঁদের আইনি দলকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপালের সাথে দেখা করবেন।
তামিলনাড়ুর সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনে ১০৮টি আসনে জয়লাভ করে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বিজয়ের টিভিকে। ১১৮ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য তাদের আরও অন্তত ১০টি আসনের প্রয়োজন ছিল। কংগ্রেসের পাঁচটি আসনের সমর্থনে এই সংখ্যা ১১২-তে পৌঁছেছে (বিজয় যে দুটি আসনে জয়ী হয়েছেন তার মধ্যে একটি বাদ দিয়ে), যার ফলে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার জন্য টিভিকে-র আরও ৬টি আসনের ঘাটতি রয়ে গেছে।
পরবর্তী স্বাভাবিক পদক্ষেপ হলো বিজয়কে বিধানসভায় তাঁর সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে। কংগ্রেস ছাড়া আর কারা—নির্দলীয় প্রার্থীসহ—বিজয় শিবিরের অংশ হবে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই।
দুটি আসনে জয়ী ভিসিকে দলের তাদের নেতাদের বুধবার চেন্নাইয়ে বৈঠক করার কথা ছিল। কিন্তু সেই বৈঠক শুক্রবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে কারণ দুটি বাম দলও কী করা উচিত তা ঠিক করতে ৮ মে পর্যন্ত সময় চেয়েছে। বামেদের চারটি আসনের মধ্যে দুটি সিপিআই এবং দুটি সিপিআই(এম)–এর। নির্বাচনে সর্বশেষ ক্ষমতায় থাকা ডিএমকে ৫৯টি আসন, এআইএডিএমকে ৪৭টি, পিএমকে ৪টি, আইইউএমএল ২টি, সিপিআই ২টি, সিপিআই(এম) ২টি এবং বিজেপি, ডিএমডিকে ও এএমএমকে একটি করে আসন পেয়েছে।
একটি বিকল্প ব্লকের গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে—টিভিকে এবং এআইএডিএমকে জোট, যা বিজয়ের দলের সরকার গঠনের জন্য যথেষ্টর চেয়েও বেশি হবে। কারণ এআইএডিএমকে-র ৪৭টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৩০ জন বিধায়ক টিভিকেকে সমর্থন করতে আগ্রহী বলে জানা গেছে।
তামিলনাড়ু কংগ্রেসকে টিভিকেকে সমর্থন করার বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তামিলনাড়ু কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত গিরিশ চোদানকরও ঘোষণা করেছিলেন যে, দক্ষিণ ভারতে বিজেপিকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ দেওয়ার চেয়ে তাঁরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে সমর্থন করা শ্রেয় মনে করবেন।
গতকাল বুধবার সকালে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেয়, যার পরপরই তামিলনাড়ু সদর দপ্তরে দলের কর্মীরা বাজি ফাটিয়ে উল্লাস করেন। কংগ্রেস জানিয়েছে, টিভিকেকে সমর্থনের পেছনে তাদের একটিই শর্ত—সংবিধানে বিশ্বাস করে না এমন সাম্প্রদায়িক শক্তিকে জোটের বাইরে রাখতে হবে।
এদিকে, ডিএমকে জানিয়েছে কংগ্রেস টিভিকেকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ‘তামিলনাড়ুর মানুষের পিঠে ছুরি মেরেছে।’ ডিএমকে মুখপাত্র সারাভানান আনাতুরাই বলেছেন, টিভিকে মন্ত্রিসভায় দুটি পদের লোভে কংগ্রেস ‘নিজেদের ধ্বংস করছে।’
টিভিকেকে সমর্থন করার বিষয়ে কংগ্রেসের এই একতরফা সিদ্ধান্ত বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার ভেঙে যাওয়ার লক্ষণ। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, ‘কংগ্রেস এমন কেউ নেই যার সঙ্গে প্রতারণা করেনি। ডিএমকের সঙ্গে যারা এমনটা করতে পারে, কল্পনা করুন তারা সমাজবাদী পার্টির সাথে কী করবে।’ তিনি আরও যোগ করেন, এই ঘটনাটি ইন্ডিয়া ব্লকের ‘শেষকৃত্য।’
তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে টিভিকের এই বিশাল জয় ডিএমকে এবং এআইএডিএমকের ঐতিহ্যবাহী দ্বিমেরু রাজনীতি ভেঙে রাজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। কোলাথুর আসনে টিভিকের ভি এস বাবুর কাছে পরাজিত হওয়ার পর এম কে স্টালিন ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।
