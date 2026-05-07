Ajker Patrika
ঢাকা

ওয়াই-ফাই লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে তরুণের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের কুড়ারঘাট এলাকায় ওয়াই-ফাই লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে সুমন তালুকদার (১৮) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুড়ারঘাট ১ নম্বর গলির একটি সাততলা ভবনের ছাদে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে সুমনের সহকর্মী মো. আল আমিন জানান, তাঁরা ‘অ্যাপল নেটওয়ার্ক’ নামে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। সন্ধ্যায় তাঁরা ওই ভবনের ছাদে ওয়াই-ফাই লাইনের কাজ করছিলেন। এ সময় সুমন তাঁর টানানোর কাজ করার সময় পাশ দিয়ে যাওয়া ৪৪০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুতায়িত হন। পরে দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত সুমনের ভাই শাহাদত হোসেন জানান, তাঁদের বাড়ি ভোলা সদর উপজেলার মধ্য চরনোয়াবাদ গ্রামে। তাঁর বাবার নাম সাহাবুদ্দিন তালুকদার। বর্তমানে পরিবারসহ হাজারীবাগের বিজিবি ১ নম্বর গেট এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন সুমন। তিনি একটি ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তের জন্য কামরাঙ্গীরচর থানাকে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

বিদ্যুৎঢাকা বিভাগঢামেককামরাঙ্গীরচরজেলার খবর
মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

