মুন্সিগঞ্জে ভাড়া বাসা থেকে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আব্দুল মালেক (৫৫) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমকান্দি গ্রামের একটি বাসা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত আব্দুল মালেক ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শাহপাড়া এলাকার মৃত একাব্বর হোসেনের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি শিল্পকারখানায় ফিল্টার অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় সাত বছর ধরে মালেক গজারিয়ার পশ্চিমকান্দি এলাকায় আরিফ নামের এক ব্যক্তির একতলা ভবনের একটি ফ্ল্যাটে পরিবারসহ ভাড়া থাকতেন।
আরিফ জানান, ঈদের সময় মালেকের পরিবারের সদস্যরা গ্রামের বাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে মালেক এখানে একাই ছিলেন। গতকাল শুক্রবার তিনি (আরিফ) সপরিবারে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যান। আজ শনিবার সকালে ফিরে এসে দেখেন বাসার কলাপসিবল গেট ও কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হলে তিনি জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল করেন।
পরে খবর পেয়ে গজারিয়া ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে শয়নকক্ষ থেকে আব্দুল মালেকের লাশ উদ্ধার করে।
গজারিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তা ফিরোজ মিয়া বলেন, ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্ট্রোকজনিত কারণে অথবা বিষক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।
এ বিষয়ে গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান আলী বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
