Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে এলপিজি ও ভেজাল খাদ্য বিক্রির অভিযোগে ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে এলপিজি ও ভেজাল খাদ্য বিক্রির অভিযোগে ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার তিন বাজারে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার তিনটি বাজারে ভোগ্যপণ্য ও এলপি গ্যাসের বাজার তদারকি করতে গিয়ে তিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে মোট ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। মেয়াদবিহীন পণ্য বিক্রি, খাদ্যে ক্ষতিকর রঙ ব্যবহার এবং নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে এলপিজি বিক্রির অভিযোগে এ জরিমানা করা হয়।

আজ রোববার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সদর উপজেলার দেওভোগ বাজার, কমলাঘাট ও বিনোদপুর বাজারে অভিযান চালান জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।

দেওভোগ বাজারের রাইয়ান আয়ান স্যানিটারি স্টোরে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে প্রতি সিলিন্ডার এলপিজি ২ হাজার ৪০০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে দোকানমালিক মুরাদ ইসলামকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

কমলাঘাট খাদ্যগুদাম এলাকার জসিম মাঠা প্রতিষ্ঠানে বোতলজাত মাঠায় উৎপাদন ও মেয়াদের তারিখ না থাকা এবং ফিরনিতে খাদ্য-উপযোগী নয় এমন রঙ ব্যবহারের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোহাম্মদ জসিমকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বিনোদপুর বাজারের মিতা স্টোরে মেয়াদবিহীন মোড়কজাত খাবার বিক্রির অভিযোগে দোকানমালিক জাহান শরীফকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা এবং মুন্সিগঞ্জ আনসার ব্যাটালিয়নের একটি দল উপস্থিত ছিল।

সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, জনস্বার্থে ভোক্তা অধিকার রক্ষায় এ ধরনের বাজার তদারকি ও অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঅভিযানভেজালভোক্তা অধিকারএলপিজি
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