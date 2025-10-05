মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া: সেতুর নির্মাণকাজ ২৩ বছরেও শুরু হয়নি

আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় মেঘনার শাখা ফুলদী নদীর ওপর সেতু না থাকায় প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে ট্রলারে যাতায়াত করছে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ। ঝড়বৃষ্টির সময় এই যাত্রা হয়ে ওঠে মহা সংকটময়। জানা গেছে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর দীর্ঘ ২৩ বছর কেটে গেলেও সেতুর কাজ শুরু হয়নি এখানে। এদিকে সেতু না থাকায় চরম ভোগান্তিতে প্রায় অর্ধলাখ মানুষ।
সরেজমিনে দেখা গেছে, নদী পারাপারে একমাত্র ভরসা দুটি ইঞ্জিনচালিত ট্রলার। বৃষ্টির দিনেও গাদাগাদি করে ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হয় শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী ও বিভিন্ন বয়সের নানা পেশার মানুষ।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, স্বাধীনতার পর থেকেই জেলার গজারিয়া উপজেলার গণমানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ফুলদী নদীতে একটি সেতু নির্মাণের। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা রসুলপুর এলাকায় সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু এরপর আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। এখনো নদীর তীরে শুধু সেই ভিত্তিপ্রস্তরের ফলকই দাঁড়িয়ে আছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর দীর্ঘ ২৩ বছর কেটে গেলেও সেতুর কাজ শুরু হয়নি এখানে। এদিকে সেতু না থাকায় চরম ভোগান্তিতে রয়েছে অর্ধলাখ মানুষ। তাঁরা বলেন, সেতু না থাকায় রসুলপুর, দৌলতপুর, ইমামপুর, আধারমানিক, করিমখাঁ, মাথাভাঙ্গা, গজারিয়া, হোসেন্দী ও ইসমানিরচর গ্রামের প্রায় অর্ধলাখ মানুষ প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে ফুলদী নদী পার হয়ে চলাচল করছেন। প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী নিয়মিত ট্রলারে চড়ে গজারিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ, গজারিয়া পাইলট মডেল উচ্চবিদ্যালয়, গজারিয়া পাইলট গার্লস স্কুল, বাতেনিয়া আলিম মাদ্রাসা ও মাথাভাঙ্গা মহিলা আলিম মাদ্রাসায় যাতায়াত করে।
স্থানীয় বাসিন্দা রাসেল সরকার বলেন, নদীর এক পাশে ফায়ার সার্ভিস অফিস। আগুন লাগলে তারা দ্রুত যেতে পারে না। এতে ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যায়। ব্রিজ হলে এই সমস্যা থাকবে না।
বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক কামরুজ্জামান রতন বলেন, শত শত কোমলমতি শিক্ষার্থী প্রতিদিন ট্রলারে ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হয়। এ সেতু এখন গজারিয়াবাসীর প্রাণের দাবি।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আশরাফুল আলম বলেন, গজারিয়ার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ফুলদী নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ। নদীটি উপজেলার দুই অংশকে আলাদা করে রেখেছে। এতে প্রশাসনিক কার্যক্রমও ব্যাহত হয়। সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাইসহ অন্যান্য কারিগরি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
