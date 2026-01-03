Ajker Patrika

বিচার নিয়ে তাড়াহুড়োর সুযোগ নেই: হাদি হত্যার বিচার নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ শহরের উত্তর ইসলামপুর এলাকায় জুলাই আন্দোলনে শহীদ তিনজনের কবর জিয়ারত করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জ শহরের উত্তর ইসলামপুর এলাকায় জুলাই আন্দোলনে শহীদ তিনজনের কবর জিয়ারত করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেছেন, বিচার নিয়ে তাড়াহুড়ো করার কোনো সুযোগ নেই। হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তবে এখনো শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না আসামিরা কোথায় অবস্থান করছে। আমরা কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি, সম্ভবত তারা সীমান্ত পার হয়ে গেছে। নির্দিষ্টভাবে যদি কোনো জায়গা চিহ্নিত করা যেত, তাহলে বলা যেত তারা ভারতে রয়েছে।

শনিবার সকাল থেকে মুন্সিগঞ্জে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে মুন্সিগঞ্জ শহরের দক্ষিণ কোটগাঁওয়ে অবস্থিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

পরে তিনি শহরের উত্তর ইসলামপুর এলাকায় জুলাই আন্দোলনে শহীদ তিনজনের কবর জিয়ারত করেন এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নেন।

দুপুর ১২টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় জেলার সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সভায় জেলা প্রশাসক সৈয়দা নুরমহল আশরাফী, পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম (পিপিএম)সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

হত্যাঢাকা বিভাগআসামিঢাকাপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খালেদা জিয়ার ছায়াসঙ্গী ফাতেমার সন্তানেরা কী করেন, ১৬ বছর কেমন কেটেছে

ছেড়ে দিলে কী আর করার: মোস্তাফিজ

ভেনেজুয়েলায় নজিরবিহীন সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে ‘ধরে নিয়ে গেল’ যুক্তরাষ্ট্র

মোস্তাফিজকে দলে নেওয়ায় শাহরুখ খানের ক্ষমা চাওয়া উচিত: সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠনের সভাপতি

মোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ছেড়ে দিলে কী আর করার: মোস্তাফিজ

ছেড়ে দিলে কী আর করার: মোস্তাফিজ

‘আমরা থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—ওসিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার হুমকি

‘আমরা থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—ওসিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার হুমকি

আজকের রাশিফল: অফিসে বসের সুনজরে পড়বেন, বাতাসে প্রেমে পড়ার সুবাস

আজকের রাশিফল: অফিসে বসের সুনজরে পড়বেন, বাতাসে প্রেমে পড়ার সুবাস

ট্রাফিক পুলিশের ওপর চড়াও, বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

ট্রাফিক পুলিশের ওপর চড়াও, বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

ভোটের রাজনীতি: জোটের পর তরুণদের আস্থা হারাচ্ছে এনসিপি

ভোটের রাজনীতি: জোটের পর তরুণদের আস্থা হারাচ্ছে এনসিপি

সম্পর্কিত

সিকৃবিতে কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৩.৪১ শতাংশ

সিকৃবিতে কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৩.৪১ শতাংশ

বিচার নিয়ে তাড়াহুড়োর সুযোগ নেই: হাদি হত্যার বিচার নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বিচার নিয়ে তাড়াহুড়োর সুযোগ নেই: হাদি হত্যার বিচার নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

যশোরে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

যশোরে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

‘থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—বলে ওসিকে হুমকি দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার

‘থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—বলে ওসিকে হুমকি দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার