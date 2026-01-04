Ajker Patrika

শীতের সকালে গুলশানের মাদ্রাসায় নারীকে খুঁটিতে বেঁধে পানি ঢেলে নির্যাতন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নারীকে খুঁটিতে বেঁধে পানি ঢেলে নির্যাতন করা হয়। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
রাজধানীর গুলশানে চুরির অভিযোগ তুলে এক নারীকে খুঁটিতে বেঁধে পানি ঢেলে নির্যাতন করা হয়েছে। শীতের সকালে সংঘটিত এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ভিডিও সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে, ২ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকালে গুলশান থানাধীন নদ্দা এলাকার মোড়ল বাজারে অবস্থিত মারকাযুত তা’লীম আল-ইসলামী মাদ্রাসার সামনে ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় মাদ্রাসার দুই শিক্ষক লোকমান ও একরাম এবং তিন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। তবে তাঁদের আটক করা হয়নি এবং এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, শীতের পোশাক পরা এক নারীকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। দুই ব্যক্তি ছোট বালতি ও মগ দিয়ে তাঁর গায়ে পানি ঢালছেন। পানির ঝটকায় নারীটি যে কষ্ট পাচ্ছেন, তা তাঁর অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। এ সময় কয়েকজন দাঁড়িয়ে ঘটনাটি দেখছেন এবং একজন মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করছেন। নির্যাতনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মুখে হাসিও দেখা যায়।

পুলিশ জানায়, সেদিন সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে মাদ্রাসার দুই শিশুশিক্ষার্থী দেখতে পায়, ওই নারী মাদ্রাসার চারতলায় লোকমান নামের এক শিক্ষকের কক্ষে ঝুলিয়ে রাখা একটি পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিচ্ছেন। বিষয়টি দেখে তারা চিৎকার করলে পাশের কক্ষ থেকে একরাম নামের আরেক শিক্ষক বেরিয়ে এসে ওই নারীকে আটক করেন।

পুলিশে সোপর্দ না করার কারণ হিসেবে অভিযুক্তরা পুলিশকে বলেন, ‘এত সকালে পুলিশ পাওয়া যাবে না’—সে জন্য তাঁরা নিজেরাই ওই নারীকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শাস্তির অংশ হিসেবে নারীকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তাঁর শরীরে পানি ঢেলে নির্যাতন করা হয়। পরে কয়েকজন তাঁকে উত্তরাগামী একটি বাসে তুলে দেন।

এর মধ্যে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে, গতকাল শনিবার রাতে গুলশান থানা-পুলিশ নির্যাতনে সম্পৃক্ততার অভিযোগে পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মাদ্রাসার দুই শিক্ষক লোকমান ও একরাম এবং তিন শিক্ষার্থী। তবে নির্যাতনের শিকার নারীকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে আজ রোববার গুলশান থানায় গিয়ে কথা হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল হাসান বলেন, ভাইরাল ভিডিওটি পুলিশের নজরে আসার পরপরই অভিযান চালানো হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় ঘটনাস্থল শনাক্ত করে গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি।

ওসি আরও জানান, ভুক্তভোগী নারীকে শনাক্ত ও খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। তাঁকে পাওয়া না গেলে পুলিশ হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নির্যাতনচুরিগুলশানঢাকা বিভাগনারীঢাকা
