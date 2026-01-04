Ajker Patrika
সন্দেহজনক আচরণ: তারেক রহমানের বাসার সামনে থেকে আটক ২

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৩৪
গুলশান-২-এর ১৯৬ নম্বর বাড়িতে থাকছেন তারেক রহমান। এর পাশের ভাড়া বাসা ফিরোজায় ছিলেন বিএনপির সদ্যপ্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ছবি: সংগৃহিত
গুলশান-২-এর ১৯৬ নম্বর বাড়িতে থাকছেন তারেক রহমান। এর পাশের ভাড়া বাসা ফিরোজায় ছিলেন বিএনপির সদ্যপ্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ছবি: সংগৃহিত

সন্দেহজনক আচরণের কারণে ‎রাজধানীর গুলশানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাসভবন এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ ও চেয়ারম্যান সিকিউরিটি ফোর্স (সিএসএফ)।

আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) সকালে গুলশান থানাধীন ১৯৬ নম্বর বাসভবন এলাকা থেকে প্রথমে মো. রুহুল আমিন (৪৬) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়; পরে একই দিন বেলা সোয়া ১১টার দিকে ওই এলাকা থেকে মো. ওমর ফারুক নামের অপর এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

‎‎আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে গুলশান ‎‎থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গুলশানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বাসার আশপাশের এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

‎‎পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি বাসা ও আশপাশের বিভিন্ন দিক থেকে ছবি তুলছিলেন। তাঁর আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ ও সিএসএফ সদস্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আটক করেন। তাঁর নাম রুহুল আমিন। বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলায়।

গুলশানে যে বাড়িতে থাকবেন তারেক রহমানগুলশানে যে বাড়িতে থাকবেন তারেক রহমান

‎‎এর কিছুক্ষণ পর ওই বাসার আশপাশের এলাকা থেকে মো. ওমর ফারুক নামের অপর এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। এ সময় সন্দেহভাজন হিসেবে তাঁর দেহ তল্লাশি চালিয়ে দুই পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটক দুজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

