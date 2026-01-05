Ajker Patrika

পাবনার সাঁথিয়া: উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন গণশৌচাগার

  • প্রতিদিন কয়েক শ মানুষ প্রস্রাব করছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির ভেতরে।
  • বাজারের ব্যবসায়ীরা ময়লা-আবর্জনা ফেলার কাজে ব্যবহার করছে।
  • অপরিকল্পিতভাবে বসবাস করছে হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন।
সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার সাঁথিয়ার কাশিনাথপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন গণশৌচাগার ও ভাগাড় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
পাবনার সাঁথিয়ার কাশিনাথপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন গণশৌচাগার ও ভাগাড় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার সাঁথিয়ার কাশিনাথপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন গণশৌচাগারে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন কয়েক শ মানুষ এখানে প্রস্রাব করার পাশাপাশি বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠানটিকে ময়লা-আবর্জনা ফেলার কাজে ব্যবহার করছেন। এ ছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে হরিজন (সুইপার) সম্প্রদায়ের আবাসস্থল।

অথচ কাশিনাথপুরের পাশাপাশি আহাম্মাদপুর ও জাতসাখিনী ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের চিকিৎসাসেবার গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটির যথাযথ ব্যবহার ও চিকিৎসাসেবায় ফিরিয়ে আনার দাবি কাশিনাথপুরের সচেতন লোকজনের। তাঁরা অবিলম্বে হরিজন সম্প্রদায়কে অন্যত্র পুনর্বাসনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে মেডিকেল অফিসার নিয়োগের মাধ্যমে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটির সেবা পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করতে পাবনা জেলা সিভিল সার্জন ও সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার না থাকলেও উপসহকারী মেডিকেল অফিসার মাহমুদা আফরোজসহ অন্য স্টাফ রয়েছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা যায়, কাশিনাথপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পুরোনো ভবন ঝুকিপূর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় নতুন ভবন নির্মাণ করে চিকিৎসা কার্যক্রম সেখানে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু পুরাতন ভবন অপসারণ করা হয়নি। এই সুযোগে উপস্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভেতরে স্থানীয় লোকজন প্রস্রাব করছে এবং বাজারের ব্যবসায়ীরাও ময়লা-আবর্জনা ফেলছেন। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে সেবাপ্রত্যাশীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় কলেজশিক্ষক শফিকুল আলম খান টিটুল বলেন, ‘কাশিনাথপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কাশিনাথপুরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। আশপাশের বিভিন্ন এলাকার লক্ষাধিক মানুষ এখানে নিয়মিত চিকিৎসাসেবা পেয়ে থাকে। তবে হাসপাতালটির সার্বিক পরিবেশ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা চাই শিগগির উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে দখলমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপদানের লক্ষ্যে কাজ করুক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।’

কাশিনাথপুর হাট কর্তৃপক্ষ ও বণিক সমিতির নেতারা জানান, হাসপাতালটি সব সময় খোলা থাকে ও সেখানে কোনো বিধিনিষেধ না থাকায় বাজারে আসা ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সাধারণ সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে ও প্রস্রাব করে থাকে।

সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আব্দুল বাতেন বলেন, অতি দ্রুত উপস্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির পরিত্যক্ত ভবন নিলাম করে অপসারণ করা হবে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির ভেতরে মাটি ভরাট করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে পাবনা জেলা সিভিল সার্জন আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটির সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির (পরিত্যক্ত ভবন অপসারণ, আবর্জনা অপসারণ ও দখলমুক্ত করার) লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশা আল্লাহ।’

