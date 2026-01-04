Ajker Patrika
জাতীয়

সচিব হলেন ৩ কর্মকর্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ২৫
তিনজন অতিরিক্ত সচিবকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আজ রোববার পৃথক প্রজ্ঞাপনে তাঁদের পদোন্নতির কথা জানিয়েছে।

পদোন্নতির পর সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইদুর রহমান খানকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে।

এ ছাড়া সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আলতাফ-উল-আলমকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর করা হয়েছে। সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টরের পদটি সচিব পদমর্যাদার।

