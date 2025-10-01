Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মুন্সীগঞ্জ

পার্শ্ববর্তী দেশের সহযোগিতায় সন্ত্রাসীরা পূজাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, বাইরের ইন্ধনে পূজাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছিল। দুর্গাপূজা ও বিজু উৎসব যেন ভালোভাবে না হতে পারে, সে জন্য পার্শ্ববর্তী দেশের সহযোগিতায় সন্ত্রাসীরা চেষ্টা করেছে।

আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ইছাপুরা এলাকার সর্বজনীন দুর্গামন্দিরে দুর্গাপূজা পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এবার প্রথম দিকে ধর্ষণের ঘটনা দিয়ে পূজাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে একটি মহল। তবে দুষ্কৃতকারীরা সফল হতে পারেনি। তারা বারবার চেষ্টা করেছে। এবার সারা দেশে ভালোভাবে পূজা হয়েছে সবার সহযোগিতায়। পূজায় নিরাপত্তার জন্য সব পর্যায়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন ছিল। এ সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসবমুখর পূজা সম্পন্ন হচ্ছে বিধায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। পরে সেখানে তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিরাজদিখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহিনা আক্তার, সিরাজদিখান সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মো. ইব্রাহিম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদ হোসেন, সিরাজদিখান থানার ওসি মো. আবু বকর সিদ্দিক, পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত মো. হাবিবুর রহমান, সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস ধীরন, উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি তপন কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক জ্ঞানদীপ কুমার ঘোষ, ইছাপুরা সর্বজনীন দুর্গামন্দিরের সভাপতি বাদল চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ চন্দ্র দাস প্রমুখ।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জমন্দিরসিরাজদিখানদুর্গাপূজাজেলার খবরউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

সোনার দাম বেড়েই চলেছে, নতুন রেকর্ড

গাজাগামী ফ্লোটিলা থেকে যুদ্ধজাহাজ প্রত্যাহারের পর যা বললেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

পটুয়াখালীতে ইলিশ চুরির অভিযোগে ২ শিশুকে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ, ছবি ভাইরাল

পটুয়াখালীতে ইলিশ চুরির অভিযোগে ২ শিশুকে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ, ছবি ভাইরাল

পার্শ্ববর্তী দেশের সহযোগিতায় সন্ত্রাসীরা পূজাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

পার্শ্ববর্তী দেশের সহযোগিতায় সন্ত্রাসীরা পূজাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নড়াইলের সাবেক এমপি মুক্তি ও আ.লীগ নেতা মোজাম্মেল রিমান্ড শেষে কারাগারে

নড়াইলের সাবেক এমপি মুক্তি ও আ.লীগ নেতা মোজাম্মেল রিমান্ড শেষে কারাগারে

বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা করতে বাধা, কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা করতে বাধা, কৃষককে পিটিয়ে হত্যা