Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

ধলেশ্বরী টোল প্লাজায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, আহত ১

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ জুন ২০২৬, ১৮: ০৯
ধলেশ্বরী টোল প্লাজায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, আহত ১
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধলেশ্বরী টোল প্লাজার সামনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের চালক সফিকুল ইসলাম (৪৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত সোয়া ১০টার দিকে মাওয়ামুখী লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় অমিত হাসান নামে বাসের এক যাত্রী আহত হন।

নিহত সফিকুল ইসলাম মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার উত্তর কামারগাঁও এলাকার বাসিন্দা। তিনি আর্টিসান নামের একটি প্রতিষ্ঠানে সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় মোটরসাইকেলে তিনি একাই ছিলেন।

বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীসহ নিহত ২বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীসহ নিহত ২

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনে টোল দেওয়ার আগে ইলিশ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায়। বাসটি সামনে থাকা একটি ট্রাককে সজোরে ধাক্কা দিয়ে টোল প্লাজার মোটরসাইকেল লেনে ঢুকে পড়ে। সেখানে একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলচালক সফিকুল ইসলামের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় অমিত হাসান নামে বাসের এক যাত্রী আহত হন।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সিরাজদিখান ফায়ার স্টেশনের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন। আহত বাসযাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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