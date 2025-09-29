Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে আটটি দোকান ভস্মীভূত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে অন্তত আটটি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার পশ্চিম কুমারভোগ জামে মসজিদসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি সেলুন, ফলের দোকান, চায়ের দোকান, ভাঙারির দোকান, অটো গ্যারেজ, রিকশা গ্যারেজ, অটো চার্জিং স্টেশন ও ওয়েল্ডিংয়ের দোকান।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের অফিসার মো. দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, রাত ২টা ২৫ মিনিটে সংবাদ পাওয়ার পর শ্রীনগর ও লৌহজং ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট একযোগে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

লৌহজংমুন্সিগঞ্জআগুনঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদযাপন

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদযাপন

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

সম্পর্কিত

কিস্তির টাকা শোধ করতে না পারায় দোকানির জমি লিখে নিলেন শিক্ষক!

কিস্তির টাকা শোধ করতে না পারায় দোকানির জমি লিখে নিলেন শিক্ষক!

পাবনায় পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের ৩ বগি লাইনচ্যুত, সাড়ে ৪ ঘণ্টা ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ

পাবনায় পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের ৩ বগি লাইনচ্যুত, সাড়ে ৪ ঘণ্টা ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ

মুন্সিগঞ্জে আটটি দোকান ভস্মীভূত

মুন্সিগঞ্জে আটটি দোকান ভস্মীভূত

একমাত্র সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা মা-বাবা, টাকার অভাবে হচ্ছে না অপারেশন

একমাত্র সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা মা-বাবা, টাকার অভাবে হচ্ছে না অপারেশন