Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে আন্তজেলা চোর চক্রের ২ সদস্য গ্রেপ্তার, গরু উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে আন্তজেলা চোর চক্রের ২ সদস্য গ্রেপ্তার, গরু উদ্ধার
মুন্সিগঞ্জে আন্তজেলা চোর চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় চুরি হওয়া একটি ষাঁড় গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আন্তজেলা গরু চোর চক্রের সক্রিয় দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার মুন্সিগঞ্জ জেলা পুলিশের মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলার বাসিন্দা মাহিদুল ইসলাম (৩৭) এবং শ্রীনগর উপজেলার সোহেল ব্যাপারী (৩৮)। গতকাল তাঁদের শ্রীনগরের পাটাভোগ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, শ্রীনগর উপজেলার শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের মত্তগ্রাম এলাকার বাসিন্দা ছায়েদ মৃধার গোয়াল থেকে একটি কালো রঙের ষাঁড় চুরি হয়। ১৭ জুলাই শ্রীনগর থানায় অভিযোগ করেন তিনি। চুরি হওয়া গরুটির মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা। অভিযোগের পর থেকে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শ্রীনগর উপজেলার পাটাভোগ ইউনিয়নের একটি পরিত্যক্ত ঘরের সামনে আম গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় চোরাই ষাঁড়টি উদ্ধার করা হয়। পরে জব্দ তালিকার মাধ্যমে গরুটি জব্দ করা হয়।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, গ্রেপ্তার দুই আসামি আন্তজেলা গরু চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

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