ভরণপোষণ দাবি করায় মাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ, যুবক কারাগারে

চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে ভরণ-পোষণের টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় সাইফুল ইসলাম (২৬) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে উপজেলার সূচিপাড়া উত্তর ইউনিয়নের খলিল মেম্বারের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, রেহেনা বেগম স্বামীর মৃত্যুর পর দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে বসবাস করছেন। তাঁর অভিযোগ, বড় ছেলে সংসারের দায়িত্ব পালন করলেও ছোট ছেলে সাইফুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব এড়িয়ে আসছিলেন। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার সালিস ও সমঝোতার চেষ্টা করা হলেও কোনো সমাধান হয়নি।
এজাহারে আরও বলা হয়, গত ১৫ জুলাই সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রেহেনা বেগম ভরণ-পোষণের টাকা চাইলে সাইফুল ইসলাম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে রেহেনা বেগমকে মারধর, গলায় ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধের চেষ্টা এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। চিৎকার শুনে স্বজনেরা এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
চিকিৎসা শেষে রেহেনা বেগম শাহরাস্তি মডেল থানায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন এবং হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা করেন। পরে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শমসেদ হোসেনের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সাইফুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মাহবুবুর রহমান জানান, অভিযুক্তকে সাইফুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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