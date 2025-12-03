Ajker Patrika

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও বিক্রির জন্য প্রদর্শন এবং পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত উপজেলার হাঁসাড়া বাজার এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।

আসিফ বলেন, মাহিয়া ভ্যারাইটি স্টোরে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় দোকানমালিক মোহাম্মদ মোস্তফাকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং দ্রুত মূল্যতালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া হাঁসাড়া ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করায় ফার্মেসির মালিক আব্দুল বাতেনকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ অপসারণ ও ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম না করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম, উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নাসরিন সুলতানা এবং শ্রীনগর থানা-পুলিশের একটি টিম।

মুন্সিগঞ্জফার্মেসিওষুধঢাকা বিভাগশ্রীনগরঢাকাজেলার খবর
