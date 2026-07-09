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হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে অধিকাংশ নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে অধিকাংশ নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে
খোয়াই নদীর পানি বিপৎসীমার ৯৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ নদ-নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বিপৎসীমার নিচে থাকা নদীগুলোর পানিও দ্রুত বাড়ছে। এতে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), হবিগঞ্জ কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সকাল ৯টা পর্যন্ত জেলার বেশির ভাগ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

পাউবোর তথ্য অনুযায়ী, খোয়াই নদের চুনারুঘাট উপজেলার বাঁধাঘাট স্টেশনে পানি বিপৎসীমার ২ দশমিক ২০ মিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশনে খোয়াই নদের পানি বিপৎসীমার ৯৯ সেন্টিমিটার এবং হবিগঞ্জের মাছুলিয়া স্টেশনে ১১৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এদিকে কুশিয়ারা নদীর নবীগঞ্জের শেরপুর স্টেশনে পানি এখনো বিপৎসীমার ৩১ সেন্টিমিটার নিচে থাকলেও তা ক্রমাগত বাড়ছে। বানিয়াচংয়ের মার্কুলি স্টেশনে কুশিয়ারা নদীর পানি বিপৎসীমার ১১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

কালনী-কুশিয়ারা নদীর আজমিরীগঞ্জ স্টেশনে পানি বিপৎসীমার ৬১ সেন্টিমিটার ওপর রয়েছে। ধলেশ্বরী-আপার মেঘনা নদীর লাখাইয়ের মান্দা স্টেশনে পানি বিপৎসীমার নিচে থাকলেও বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া শায়েস্তাগঞ্জ-লাখাই এলাকার সুতাং ব্রিজ স্টেশনে সুতাং নদীর পানি বিপৎসীমার ২৬ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

তবে সোনাই নদের মোহনপুর স্টেশনে পানি বিপৎসীমার ১৯৮ সেন্টিমিটার নিচে নেমে যাওয়ায় সেখানে পানি কমছে।

হবিগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সায়েদুর রহমান বলেন, ‘উজানে ও দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বুধবার দুপুরের পর থেকে খোয়াই, কুশিয়ারাসহ জেলার বেশির ভাগ নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। বর্তমানে সব নদ-নদীর পানি পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।’

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন বলেন, ‘এখনো বন্যার কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পাউবোর তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় হবিগঞ্জে ৬১ দশমিক ৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

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