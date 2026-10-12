Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

শ্রীনগরে এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
শ্রীনগরে এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় ফারদিন (১৭) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক মিঠু (২২) গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনের সমষপুর ফ্লাইওভারের ঢালে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত ফারদিন শ্রীনগর ইউনিয়নের হরপাড়া এলাকার মিলনের ছেলে। আহত মিঠু শ্রীনগর ইউনিয়নের বাঁশপট্টি এলাকার মৃত সামছুলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে ঢাকামুখী লেনে সমষপুর ফ্লাইওভারের ঢালে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুজন সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় লোকজন ও পথচারীরা আহত দুজনকে উদ্ধার করে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফারদিনকে মৃত ঘোষণা করা হয় বলে তাঁর স্বজনেরা নিশ্চিত করেছেন।

হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেল রানা জানান, শ্যামলী পরিবহনের বাসের ধাক্কায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহত দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জশ্রীনগরনিহতসড়ক দুর্ঘটনাশ্যামলীপরিবহনমোটরসাইকেল
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