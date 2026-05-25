Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুর্ঘটনায় চালক নিহত, আহত ৩

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ মে ২০২৬, ০৯: ৪৫
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে সমষপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় একটি প্রাইভেট কারের তিন যাত্রী আহত হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় এক ট্রাকচালক নিহত এবং আহত হয়েছেন অন্তত আরও তিনজন। রোববার রাত দেড়টা থেকে ৩টার মধ্যে উপজেলার দোগাছি ও সমষপুর এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত দেড়টার দিকে উপজেলার দোগাছি সেনা ক্যাম্পসংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজের নিচে মালবোঝাই দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে রাত পৌনে ২টার দিকে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ট্রাকচালক মো. হোসেনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত হোসেন চুয়াডাঙ্গার বেলগাছি মুসলিমপাড়ার মো. টাবুর ছেলে। তাঁর মরদেহ বর্তমানে হাসাড়া হাইওয়ে থানার হেফাজতে রয়েছে।

এদিকে একই রাতে এক্সপ্রেসওয়ের সমষপুর যাত্রীছাউনির সামনে বাস ও প্রাইভেট কারসহ তিনটি যানবাহনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাত ৩টার দিকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। এতে প্রাইভেট কারের তিন যাত্রী আহত হন।

আহতরা হলেন বগুড়ার শেরপুরের মোহাম্মদ তৌফিক সিদ্দিক, ফরিদপুরের ভাঙ্গার সিনতিয়া এবং সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার হামিদা।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁদের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ট্রাক দুর্ঘটনায় নিহত চালকের মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া সমষপুরের দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুটি দুর্ঘটনার পর এক্সপ্রেসওয়েতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশের তৎপরতায় দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন সরিয়ে নিলে যান চলাচল শুরু হয়।

