গাজীপুর

পুবাইলে খাবার দেওয়ার কথা বলে শিশুকে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, ফুফা গ্রেপ্তার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার সেলিম খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরীর পুবাইলে ৯ বছরের এক শিশুকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার যৌন নির্যাতন ও ঘটনার ছবি ধারণের অভিযোগে সেলিম খান (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৪ মে) রাতে পুবাইল এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার সেলিম খান ভুক্তভোগী শিশুর ফুফা। সেলিম খান মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানার বিক্রমপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রউফ খানের ছেলে।

এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে পুবাইল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।

পুলিশ জানায়, প্রায় পাঁচ বছর ধরে পুবাইলে শ্যালকের বাসায় সপরিবারে বসবাস করছিলেন সেলিম। গতকাল শনিবার (২৩ মে) দুপুরে শিশুটির বড় বোন তাঁর ঘরে থাকা কম্পিউটার ব্যবহার করতে গিয়ে ছোট বোনের নির্যাতনের ছবি দেখতে পান। বিষয়টি জানাজানি হলে পরিবার থানায় অভিযোগ করে।

পরে রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে সেলিমকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি শিশুটিকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ ঘরে নিয়ে একাধিকবার নির্যাতন ও ঘটনার ছবি মোবাইলে ধারণ করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানায় পুলিশ।

ঘটনার পর শিশুটিকে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পুবাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযুক্ত সেলিমকে আটক করা হয় এবং মামলার পর তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

