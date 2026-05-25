নওগাঁয় ড্রাম ট্রাকের চাপায় অটোরিকশাচালকসহ নিহত ২

নওগাঁয় পত্নীতলা উপজেলায় ড্রাম ট্রাকের চাপায় অটোরিকশাচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার নজিপুর-ধামইরহাট সড়কের গাহন মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত হলেন নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার সুজাইল এলাকার হাবিবুর রহমানের ছেলে আবু হাসান (৪৬) এবং ধামইরহাট উপজেলার দুর্গাপুর এলাকার অছি উদ্দিনের ছেলে তরিকুল ইসলাম (৪৫)।
থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার দিবাগত রাতে নজিপুর থেকে ধামইরহাট উপজেলার ফতেপুর বাজারের দিকে যাওয়ার সময় একটি অটোরিকশাকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ড্রাম ট্রাক চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক আবু হাসান ও যাত্রী তরিকুল ইসলাম মারা যান। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে।
নিয়ামতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিয়ামুল হক বলেন, রাত ২টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে দুটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। ঘটনার পর ড্রাম ট্রাকটি পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
